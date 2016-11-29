Непечатная буква

Памятник букве «Ё» в Ульяновске. Фото: wikipedia.org

Опубликовано в №364-365 от 28.11.2009

29 ноября 1783 года «родилась» самая молодая, самая весёлая и самая обижаемая буква русского алфавита – «ё». Большую часть своей жизни она провела на нелегальном положении, да и сейчас пробивается на печатные страницы с большим трудом. Но всё-таки – пробивается...

Мало какая буква какого языка может похвастаться тем, что знает своих родителей и время появления на свет... Буква «ё» – знает.

Существует широко распространённое мнение, что придумал её писатель и историк Николай Карамзин, который в 1796 году в своём альманахе «Аониды» написал вместо «слiозы» – «слёзы». Но на самом деле «родил» букву другой человек, как и положено – женщина...

Случилось это в Санкт-Петербурге в ноябре 1783 года. При обсуждения проекта знаменитого впоследствии «Славянского российского словаря» на одном из заседаний Российской Академии наук её президент Екатерина Дашкова поинтересовалась: правильно ли изображать на письме сочетание «йо» (тогда писали «iо») двумя буквами? Посовещавшись, российские академики (а среди них были наши знаменитые литераторы Гавриил Державин и Денис Фонвизин), решили, что неправильно и – по предложению княгини – ввели «для выражения слов и выговоров, с сего согласия начинающихся, как матіорый, іолка, іож» новую букву – «ё».

Желательно, но не обязательно

Идею Дашковой поддержали многие ведущие деятели культуры. Например, Гавриил Державин сразу же стал использовать «ё» в личной переписке. (Впрочем, нашлись и противники – причём не менее именитые – литераторы Сумароков и Тредиаковский. Они утверждали, что «ёканье» – это речь черни, и незачем её «узаконивать» с помощью новой буквы.)

Первое печатное издание, в котором встречается «ё», появилось в 1795 году. Это была книга поэта Ивана Дмитриева «И мои безделки». Первым словом, отпечатанным с новой буквой, было «всё» (раньше писали «всiо»).

В XIX веке, однако, «ёфицировать» русскую письменность не удалось. Единых орфографических правил тогда не существовало, поэтому новую букву не то что не употребляли – знали её не все.

Только через сто с лишним лет – в 1904 году – Комиссия по вопросу о русском правописании наконец-то признала употребление буквы «ё» желательным. Желательным, но – не обязательным.

Официально «ё» была признана (и включена в алфавит) лишь в советское время, а именно в 1942 году, когда нарком просвещения Владимир Потёмкин издал приказ «О введении обязательного употребления буквы «ё» в школьной практике». Изданию этого документа предшествовал разнос, который устроил Сталин управляющему делами Совнаркома Якову Чадаеву. Последний 5 декабря 1942 года принёс отцу народов на подпись постановление, в котором фамилии нескольких генералов были напечатаны без буквы «ё», что Сталина разгневало. Получив нагоняй, Чадаев оповестил о разговоре редактора «Правды», и уже через день во всех статьях главной советской газеты появилась «ё».

В 1956 году Академия наук и Министерство высшего образования СССР утвердили «Правила русской орфографии и пунктуации» с параграфами о применении буквы «ё».

До начала 60-х годов книги, газеты и журналы эти правила выполняли, а потом всё тихо и незаметно вернулось на круги своя. Сталина уже не было, а новых руководителей страны проблемы языка не волновали.

Кардинала Ришелье не было

Многие до сих пор не видят ничего страшного в постоянной замене «ё» на «е». Между тем некоторые слова от подобной замены мгновенно меняют смысл. Например: совершённый и совершенный, нёбо и небо, осёл и осел... Какой вариант правильный, иногда невозможно понять даже из контекста. Вот, например, материал, опубликованный в одной из центральных газет под заголовком «Деньги делают все». О чём он? О могуществе золотого тельца? Или о тотальном переходе населения в разряд бизнесменов?

Особая статья – это исчезновение буквы «ё» из написания (а затем и произношения) имен собственных и фамилий. В результате появляются такие персонажи, как кардинал Ришелье, физик Рентген, политик Черчилль, художник и философ Рерих. А ведь таких людей никогда не было. Были Ришельё, Рёнтген, Чёрчилль, Рёрих...

Без буквы «ё» порой меняется не только звучание фамилии, но и ударение. Рядом с редакцией «Областной газеты» находится улица, которую почти все называют улицей Чебышева. А ведь фамилия нашего великого математика – Чебышёв.

Знаменитый русский поэт Афанасий Фет – на самом деле Афанасий Фёт. А один из персонажей романа Льва Толстого «Анна Каренина» – вовсе не Левин, а Лёвин.

Сам Толстой, кстати, тоже пострадал от дискриминации буквы «ё». Великий писатель называл себя Лёв, но добиться такого написания в России не смог (зато за границей его прижизненные издания выходили под именем Lyof или Lyoff, а не Leo, как сейчас).

Бывает, впрочем, и наоборот – когда люди, привыкшие, что букву «ё» надо «додумывать», начинают употреблять её там, где не надо. Например, фамилия первого русского чемпиона мира по шахматам – Алехин. Но произносят её обычно как Алёхин, считая, что она происходит от простонародного варианта имени Алексей – Алёха. Алехин очень обижался на такое коверкание своей фамилии, но добиться правильного произношения так и не смог.

На первый взгляд, вся эта вариативность в написаниях имён собственных кажется курьёзом, который не заслуживает особого внимания. Но на самом деле это может иметь серьёзные (и даже трагические) последствия. Недавно, например, пресса писала о том, что семья из Барнаула не смогла получить наследство умершего деда, потому что оно было оформлено на Ёлкиных, а у них у всех в паспортах стояло Елкины...

Этим людям нет оправдания

«Ё» – не единственная буква в русском языке, которая обозначает два звука. Есть ещё «ю» и «я» (то есть «йу» и «йа»). Однако эти буквы никакой дискриминации никогда не подвергались. Причин здесь можно назвать несколько, но главная из них – это выбор графемы.

Форма буквы «ё» (она, кстати, была позаимствована из французского языка) очень неудобна для письма, поскольку противоречит главному принципу скорописи: слитному (то есть без отрыва пера от бумаги) начертанию. Поэтому по закону минимализации усилий две верхних точки в допечатную эпоху многие игнорировали.

(В других языках, кстати, тоже существует такая проблема. Например, английское слово cooperation – взаимодействие – правильно писать coöperation, потому что две буквы «о» в английском читаются не как «оо», а как «у». Получается не «кооперейшн», а «куперейшн». Однако на деле умляут – двоеточие – над второй «о» проставляют только педанты из журналов типа «Нью-Йоркер»).

Теперь, когда тексты главным образом не пишут, а набирают на компьютере, оправдания для замены «ё» на «е» уже не существует: эти буквы требуют одинаковых усилий и времени при нажатии на клавишу.

Ёфикация всей страны

В последние годы идёт процесс всё более широкого внедрения буквы «ё».

В стране насчитывается уже несколько десятков газет и журналов, принципиально применяющих эту букву (в «Областной газете» она стала обязательной с 2008 года).

В титрах телевизионных программ все чаще можно увидеть: Селезнёв, Подберёзкин, Дёгтев, а также – актёр, режиссёр, «День за днём», «Танцы со звёздами»...

В московском метро все новые надписи на указателях делаются только с буквой «ё»: «Савёловская», «Семёновская», «Щёлковская»...

Последние годы стали писать «ё» в дорожных указателях: города Королёв, Жигулёвск, село Дулёво, реки Псёл, Очёр...

Чиновники Ульяновска и области с 1 февраля 2007 года должны обязательно использовать букву «ё» в своих документах. В противном случае, по указанию губернатора Сергея Морозова, документы приходится переписывать.

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