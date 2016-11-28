Так восторженно Свердловск не встречал никого из своих гостей

Во время своего первого визита в СССР в мае 1963 года Фидель Кастро посетил Свердловск. Фото: Владимир Савостьянов/ТАСС

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Многотысячные толпы на улицах. Крыши и деревья, превратившиеся в наблюдательные посты. И приветственные возгласы, волнами перетекающие от квартала к кварталу: «Вива Куба!», «Вива Фидель!».

Прошло более 50 лет. Но об этом событии и сейчас хорошо помнят тысячи горожан, для которых триумфальный проезд кубинского лидера по свердловским улицам остаётся одним из ярких впечатлений жизни. Вряд ли через полвека так же будет вспоминаться саммит ШОС или что-либо ещё из современной истории города.

Кстати Накануне 50-летия приезда Фиделя Кастро в Свердловск, в 2013 году, начальник отдела выпускающих редакторов «ОГ» Василий Вохмин побывал на Кубе. Он проехал все 15 провинций острова, посетил знаменитые казармы Монкада, со штурма которых 26 июля 1953 года началась революционная биография Фиделя, посмотрел издали на американскую базу Гуантанамо. И даже заехал родную деревню кубинского лидера. Результатом этой поездки стал очерк «Революция длиною в жизнь» об Острове Свободы и его многолетнем руководителе, о сегодняшней непростой жизни кубинцев. — Любая революция переживает разные этапы, — считает Василий Вохмин. — Как правило, каждый новый этап выдвигает своих лидеров. На смену революцонным романтикам и трибунам приходят люди совсем иного склада. Иное дело — Куба. История не знает других случаев, когда зарождение, молодость, триумф революции, её успехи и неудачи, зрелость и, увы, старость были ещё и этапами жизни одного человека.

Сибирский тракт, улица Луначарского, проспект Ленина, площадь перед УПИ... Улицы Карла Либкнехта, Свердлова, Челюскинцев, площадь Коммунаров и вновь – проспект Ленина... Маршрут Фиделя Кастро 13 мая 1963 года можно восстановить по старым газетным отчётам. На следующий день, 14 мая, кубинский гость отправился на Уралмаш, и вновь путь его кортежа пролегал сквозь сплошной людской коридор.

Моя тётка, работавшая на Эльмаше учительницей, вспоминала, как в те дни опустели школьные классы. А на этой газетной странице вы видите любительский снимок, сделанный моим тестем, которому тогда шёл восемнадцатый год и который оказался в толпе на перекрёстке Сибирского тракта и улицы Восточной. Я не сомневаюсь, что подобные фотографии найдутся в архивах не одной екатеринбургской семьи.

...По свидетельству газетчиков, во время знакомства с заводом заводов Кастро не раз повторял: «Мне очень нравится здесь, очень!».

– Мы с вами посмотрели только десятую часть предприятия, – заметил на пути к проходной директор Уралмаша В.Кротов. – К нам надо приезжать дней на десять. Тогда можно по-настоящему ознакомиться с заводом.

– Десять? – переспросил Фидель. – Думаю, и этого срока будет недостаточно.

А потом был грандиозный митинг советско-кубинской дружбы. Считается, что огромную площадь Первой пятилетки заполнили не менее ста тысяч человек. Долго не смолкала овация, когда к микрофону подошёл Фидель Кастро.

– Для нас время пребывания в городе – это минуты незабываемых волнений, – признался вождь кубинской революции. – Вчера почти всё население Свердловска выражало симпатии кубинскому народу.

Произнеся страстную речь и выразив благодарность уральским рабочим за выполнение заказов для Кубы, уже собираясь закончить выступление, он сделал паузу:

– Мне только что сообщили, что эта встреча транслируется по радио. В нашей далёкой маленькой стране слышат сейчас этот митинг. И я хочу сказать всем кубинцам, что эта площадь, заполненная народом, очень напоминает наши митинги на площади Революции в Гаване.

Во время своего первого визита в СССР в мае 1963 года Фидель Кастро посетил Свердловск. Фото: ВЛАДИМИР САВОСТЬЯНОВ/ТАСС