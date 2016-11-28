Пациенты могут смотреть свои медкарты

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

27 ноября вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который регулирует доступ жителей страны к медицинским документам, отражающим их состояние здоровья.

Ознакомиться с медкартами теперь можно на законных основаниях. Правда, для этого необходимо сделать письменный запрос в медицинскую организацию, где вы проходите лечение. Там в течение 30 дней вам должны предоставить амбулаторную карту. Изучить её может сам пациент, достигший возраста 18 лет, либо его законный представитель.

Согласно нововведениям, карта даётся на руки, но из медучреждения не выносится — для ознакомления с медицинской информацией там должно быть выделено отдельное помещение. Попасть в этот кабинет можно будет по предварительной записи, при этом в специальный журнал вносятся все данные о посетителе, а также его личная подпись.

Несколько проще процедура ознакомления с амбулаторной картой прямо во время приёма. Теперь врач не имеет права отказать пациенту посмотреть записи в карте. Эта мера введена для того, чтобы каждый человек понимал, каково состояние его здоровья. Хотя, согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», и раньше специалист был обязан разъяснить пациенту, какой диагноз поставлен и в чём суть лечения.

— Этот приказ конкретизирует уже имеющиеся правовые нормы, по поводу которых были расхождения между медицинскими работниками и пациентами. Можно сказать, что последние получили ещё один нормативный акт, подтверждающий их права на ознакомление с собственной историей болезни, — прокомментировал Максим Стародубцев, председатель Свердловской организации по защите прав потребителей медицинских услуг.