На юг Свердловской области пришла оттепель

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла. Между тем на севере региона уже наступила зима с умеренными температурами.

По словам Галины Шепоренко, главного синоптика Свердловского Гидрометцентра, разница температур в южных и северных районах составляет 10–15 градусов, но для конца осени — начала зимы на Урале это нормальная ситуация. Оттепели в Екатеринбурге и других южных городах региона вызваны быстрой сменой атлантических воздушных масс, они же принесли в наши края и снег.

— Сейчас в значительной степени погоду определяют атлантические циклоны. Они к нам зачастили. Один из них на подходе, сейчас он над Москвой, поэтому в ближайшие дни во многих районах области будут осадки в виде снега, возможно, мокрого снега или ледяного дождя, ожидается голодёд, — рассказала Галина Шепоренко.

Однако к концу недели температура в общем в области понизится — начнёт поступать воздух с северных районов. На юге региона — до минус 13…18 градусов ночью, минус 10…15 днём. На севере — минус 18…24 ночью и минус 13…18 днём.

Что же касается давления, то в ближайшие сутки оно будет падать, а после — постепенно расти. Но, по словам Галины Шепоренко, никаких экстремальных перепадов давления не ожидается.