Автор


На юг Свердловской области пришла оттепель

28 ноября 2016, 18:23 / Общество
  • Опубликовано в №222 от 29.11.2016 

Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла. Между тем на севере региона уже наступила зима с умеренными температурами.

По словам Галины Шепоренко, главного синоптика Свердловского Гидрометцентра, разница температур в южных и северных районах составляет 10–15 градусов, но для конца осени — начала зимы на Урале это нормальная ситуация. Оттепели в Екатеринбурге и других южных городах региона вызваны быстрой сменой атлантических воздушных масс, они же принесли в наши края и снег.

— Сейчас в значительной степени погоду определяют атлантические циклоны. Они к нам зачастили. Один из них на подходе, сейчас он над Москвой, поэтому в ближайшие дни во многих районах области будут осадки в виде снега, возможно, мокрого снега или ледяного дождя, ожидается голодёд, — рассказала Галина Шепоренко.

Однако к концу недели температура в общем в области понизится — начнёт поступать воздух с северных районов. На юге региона — до минус 13…18 градусов ночью, минус 10…15 днём. На севере — минус 18…24 ночью и минус 13…18 днём.

Что же касается давления, то в ближайшие сутки оно будет падать, а после — постепенно расти. Но, по словам Галины Шепоренко, никаких экстремальных перепадов давления не ожидается.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

17 минут назад

Праздник Герострата
Волна поджогов машин в Екатеринбурге дополнилась массовыми пожарами в детских садах. На днях неизвестные злоумышленники подожгли веранду садика на улице Трубачёва в микрорайоне Компрессорный.

31 минуту назад

В химическом турнире 8-й класс обошёл 11-й
Два дня в Уральском федеральном университете команды из девятнадцати школ региона соревновались в решении непростых научных задач.

44 минуты назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

44 минуты назад

Право Станислава Хохлова
Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

46 минут назад

На юг Свердловской области пришла оттепель
Погода на Урале вновь удивляет — так, например, в Екатеринбурге и других городах на юге области сегодня-завтра ожидается до четырёх градусов тепла.

час назад

Пациенты могут смотреть свои медкарты
27 ноября вступил в силу новый приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, который регулирует доступ жителей страны к медицинским документам, отражающим их состояние здоровья.

час назад

Так восторженно Свердловск не встречал никого из своих гостей
Прошло более 50 лет

6 часов назад

Химический турнир школьников в Екатеринбурге завершился научным шоу
Зрелищные опыты представили организаторы турнира - студенты, магистранты и молодые научные сотрудники УрФУ, изучающие химию.

7 часов назад

В Екатеринбурге прошёл химический турнир для школьников
В Уральском федеральном университете собрались команды из 19 школ региона на соревнования по решению задач по химии.

25 ноября 2016

Уральские скважины очистили от бериллия
В прошлом году «ОГ» подробно рассказывала о состоянии воды, воздуха и почв на Среднем Урале, о ситуации с радиацией и отходами. Как изменилась экологическая картина? Сравним данные 2014 года с информацией, представленной в государственном докладе «О состоянии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2015 году».

Последние новости
Что было раньше