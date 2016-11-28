Право Станислава Хохлова

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Скоро день Конституции, и это, безусловно, отличный повод рассказать о замечательном человеке, выдающемся юристе, уральце, который внёс неоценимый и, к сожалению, недооценённый вклад в написание и принятие нашей Конституции. Речь о Станиславе Хохлове, которому сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 75 лет.

Вся жизнь Станислава Хохлова посвящена праву: от «вечёрки» в СЮИ, затем преподавателя того же вуза — до Верховного Совета, Комитета конституционного надзора, участия в подготовке Конституции и Гражданского кодекса.

На кафедре хозяйственного права Свердловского юридического института практиковались так называемые хозяйственные договоры с крупными промышленными предприятиями СССР по юридическому сопровождению. В качестве руководителя договорных работ Хохлов объехал едва ли не все уральские заводы и хорошо знал проблемы «социалистического хозяйствования».

В 1989 году один из лидеров свердловской школы гражданского права Алексеев был избран народным депутатом СССР и стал председателем Комитета по законодательству Верховного Совета СССР, а его ученик и соратник Хохлов стал работать в аппарате комитета.

По рекомендации комитета были приняты важнейшие законы о кооперации, о собственности, о предприятиях и т. д., в их числе был и закон «О Комитете конституционного надзора СССР». На основе закона был создан одноимённый комитет, по существу, ставший прообразом Конституционного суда. Председателем был избран Алексеев, а Хохлов назначен заместителем руководителя секретариата комитета.

Комитет конституционного надзора рассмотрел небольшое количество дел, но среди них были воистину судьбоносные. В частности, он признал не имеющими юридической силы так называемые «секретные» нормативные акты, отменил пресловутую прописку, имевшую откровенно крепостнический характер.

Безусловно, заслуга Алексеева и Хохлова в том, что после событий 1991 года им удалось сохранить основную часть коллектива комитета, на основе которого в Москве и Екатеринбурге был создан Исследовательский центр частного права при Президенте Российской Федерации.

Первоначально основной задачей центра являлось сведение разных проектов Конституции в единый текст, что было непросто. Существовали так называемый «официальный» проект Конституции, разработанный группой советских юристов, и «альтернативный» проект, над которым работала группа правоведов, в их числе Алексеев, Собчак, Калмыков. «…Важнейшую, незаменимую роль при уточнении концепции и юридической отработке текста альтернативного проекта сыграл вошедший в нашу небольшую команду Стани-слав Хохлов, один из выдающихся мастеров юридического дела… человек высокой пробы, надёжности, порядочности…», — вспоминал Алексеев. И если первый проект имел просоветский характер, то «альтернативный» проект ставил в центр государственного устройства человека с его высоким достоинством и неотъемлемыми правами. Положения «альтернативного» проекта легли в основу проекта «президентского», который в итоге был принят на всенародном референдуме 12 декабря 1993 года.

После Конституции второй по значимости документ — это Гражданский кодекс. По охвату отношений он, безусловно, главный политический закон: он одновременно является экономической конституцией страны и определяет права и обязанности гражданина от рождения до смерти. Центр частного права взялся за работу над Гражданским кодексом основательно и целеустремлённо, во главе этой работы был Станислав Хохлов. При этом нас, членов рабочей группы по подготовке проекта Гражданского кодекса, он часто буквально заставлял трудиться после работы, по ночам, в выходные и на выезде.

Вспоминается случай, когда в санатории на Клязьме, где мы работали над Гражданским кодексом, отключили свет. В итоге глава, посвящённая юридическим лицам, исчезла. Техника была на тот момент, может, и хорошая, но не выдержала. После этого всю ночь по отрывкам, листкам и по памяти мы восстанавливали текст главы. При этом Хохлов всех успокаивал, но спать отпустил только секретарей.

Вместе с работой над проектом Гражданского кодекса Хохлов выполнял различные обязанности исполнительного директора Исследовательского центра частного права (1992–1996), а позже и ректора Российской школы частного права (1995–1996).

Весной 1996 года заработали две — главные — части Гражданского кодекса. Но в декабре того же года Станислава Антоновича Хохлова не стало…