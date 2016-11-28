В химическом турнире 8-й класс обошёл 11-й

Школьник, который хорошо учится по химии, знает: спецэффекты — не волшебство, а результаты химических реакций. Это продемонстрировали на Химическом турнире организаторы, показав старшеклассникам научное шоу. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Два дня в Уральском федеральном университете команды из девятнадцати школ региона соревновались в решении непростых научных задач.

Областной химический турнир проводился в уральской столице третий раз. Нынче заявки на участие в состязании подали 80 школ — не только из Свердловской области, но и из Перми, Оренбурга и Кургана. Правда, решить задачи и пройти отборочный этап смогли только 20 из них — и лишь одна команда соседей (Курган), все остальные умники — из городов Среднего Урала.

— Хитрость турнира в том, что не все предложенные задачи имели решение — оценивался не результат, а его поиск, — пояснил «ОГ» член жюри, кандидат химических наук Владимир Волкович. — Высокие баллы получили те команды, которые как следует вникли в вопрос и лучше овладевали материалом.

Цель турнира — не сами по себе высокие научные достижения, а популяризация химии. Ещё три года назад число участников конкурса было в три-четыре раза меньше. Решать химические задачи стремится всё больше школьников. И не только потому, что знатоку химии по силам уничтожить двойку в школьном дневнике.

— Красные чернила растворяет перекись водорода — это знают многие, — смеётся один их организаторов турнира Вячеслав Карпов, ассистент кафедры физико-химических методов анализа Физико-технического института УрФУ. — Правда, на бумаге от перекиси может остаться след, да и сегодня от выведения двоек из дневников никакого толка: все отметки дублируются в электронных журналах… Зато увлечённые химией знают, как добиться того, чтобы яблоко не темнело на срезе или что предпринять для восстановления краски на античной посуде.

Именно такие задачи разбирали школьники на турнире. А ещё пытались найти, как заставить листья на деревьях менять окраску летом, а не осенью, и искали условия для работы внеземного двигателя. И если решения 11-классников никого не удивляли — им по возрасту положено глубоко разбираться в предмете, то такие же познания восьмиклассников приятно озадачили всех.

— Жаль, что у нас в школе нет факультатива по химии, — делится с «ОГ» Костя Аникин из 8 «А» лицея №130 Екатеринбурга — его команда заняла в турнире 3-е место, обогнав по набранным баллам многие команды старших классов.

Костя оппонировал на турнире выпускнице из гимназии №9 Екатеринбурга Ирине Гуровой, и все увидели — не возраст главное. 1-е место в турнире заняли всё-таки 11-классники из «девятки», 2-е — из гимназии №104 уральской столицы. Кстати, для выпускников победа принесла три дополнительных балла по ЕГЭ по химии при поступлении в УрФУ. Фото и видео турнира смотрите на сайте.