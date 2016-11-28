Праздник Герострата

Вслед за волной поджогов машин на Екатеринбург обрушилась новая огненная напасть — заполыхали... веранды в детских садах. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №222 от 29.11.2016

Волна поджогов машин в Екатеринбурге дополнилась массовыми пожарами в детских садах. На днях неизвестные злоумышленники подожгли веранду садика на улице Трубачёва в микрорайоне Компрессорный. По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, это уже 18-й подобный случай за месяц. Если подозреваемые будут найдены, им грозит до пяти лет лишения свободы в соответствии со второй частью 167-й статьи УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Однако пока виновных установить не удалось.

Где логика?

Логику в действиях поджигателей действительно найти непросто. География слишком обширна, горят детсады по всей восточной части города (см. карту): во Втузгородке, на Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, в Пионерском и Парковом районах. Да и цели неясны: красть с веранды детского сада явно нечего, мстить кому-то таким образом тоже глупо — кому? Разве что сторожам, у которых после ночных ЧП могут быть проблемы с начальством, дескать, не уследили… Остаётся один вариант — банальное хулиганство. Страдают от хулиганов заведующие садиками или родители, которые вынуждены из своей зарплаты отдавать деньги за ремонт имущества (ведь расходы на последствия поджогов в бюджете не предусмотрены), да сами детсадовцы, для которых прогулка среди обгоревших руин — немалый стресс.

Кстати Сгоревшие автомобили: Чкаловский район – 44

Орджоникидзевский район – 30

Железнодорожный район – 26

Октябрьский район – 22

Верх-Исетский район – 19

Ленинский район – 16

Кировский район – 14

Тогда возникает вопрос к участковым — куда они смотрят? Разве не должны они держать на примете «криминальные элементы» своего участка?

— В розыске поджигателей веранд принимают участие много людей — сотрудники уголовного розыска, наряды патрульно-постовой службы и также участковые. Они опрашивают очевидцев, анализируют данные с камер наблюдения и проводят профилактическую работу на подконтрольном им участке, — сообщили «ОГ» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу. — Все эти случаи находятся на контроле у руководства.

Пока у полиции на примете только один подозреваемый — злоумышленник попал в объективы камеры детского сада на улице Краснофлотцев. Известно о нём немного: рост около 160 см, одет в красную куртку, джинсы, кроссовки и светлую шапку. Сейчас правоохранительные органы пытаются установить, причастен ли он к другим случаям, и найти его самого. Ориентировку получают все наряды ППС, в процессе патрулирования улиц они останавливают подозрительных граждан. Вот только под такое невнятное описание могут подходить сотни и тысячи свердловчан.

Сторожа бессильны

Дополнительную охрану садикам никто обеспечивать не спешит, да и физически это сделать практически нереально. Только государственных детсадов в Екатеринбурге более 400, а ещё есть частные. В полиции считают, что об их охране должны позаботиться руководители этих учреждений и их службы безопасности, приставить круглосуточного постового к каждой веранде они не могут. Однако сами руководители горестно вздыхают — сторож не сможет предотвратить ЧП, слишком быстро орудуют хулиганы. Единственный шанс поймать их — это видеокамеры, но ими оборудованы далеко не все дошкольные учреждения.

— В штатном расписании любого детского сада предусмотрены должности вахтёра и ночного сторожа, но никакая охрана от поджигателей не спасёт. Нашу веранду подожгли около девяти вечера. Вахтёр обошла территорию, пошла на кухню проверить, всё ли там выключено, в этот момент увидела в окно, что уже вовсю полыхает, — рассказала «ОГ» заведующая детским садом №34 Евгения Перепечаева. — Охранники с соседней стройки заметили огонь первыми, вызвали пожарных, они быстро приехали и потушили. Никакая охрана не поможет. Пока вахтёр бежит до тревожной кнопки, всё уже сгорит. Это же секундное дело — разжёг что-нибудь, кинул и убежал! Даже если увидишь — не догонишь хулигана. Сгоревший угол веранды мы уже отремонтировали, никто ущерб нам не возмещал, я выложила деньги из своего кармана. Веранда была новая, стоила 266 тысяч рублей.

Кто следующий?

Поджоги детских садов сегодня все естественным образом связывают с летними и осенними «огненными» событиями в Екатеринбурге, поразившими всю страну. Столица Урала как будто вернулась в

90-е с их зверскими методами решения конфликтных ситуаций. С начала 2016 года во дворах и на неохраняемых парковках города неизвестные спалили 171 машину. Методы злоумышленников похожи...

— Выявлено, что при поджогах веранд детских садов используются открытые источники огня, — рассказал «ОГ» и. о. начальника отделения дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы Екатеринбурга ГУ МЧС РФ по Свердловской области Дмитрий Белоковаленко. — В случаях с машинами установлены разные способы поджогов. Чаще всего заливают горючий материал в район бампера, колёс или ветрового стекла, бывает, используют пропитанные воспламеняющейся жидкостью тряпки.

Единственный подозреваемый был задержан полицией на Химмаше. В ходе допроса 30-летний автомеханик признался, что причастен к поджогам 36 машин. Делал он это якобы без какой-либо цели, возвращаясь с работы в нетрезвом виде. Однако правозащитники сомневаются, что с помощью одной только зажигалки пьяный пироман смог бы спалить такое количество автомобилей в разных районах города. А некоторые пострадавшие и вовсе твёрдо уверены, что в случившемся виноваты управляющие компании. Незадолго до ЧП хозяева многих сгоревших машин пытались либо создать ТСЖ, либо сменить УК. В адрес пострадавших ранее поступали многочисленные угрозы. Но доказать чью-либо вину пока так и не удалось. А город с замиранием ждёт, что станет следующей жертвой хулиганов-пироманов…