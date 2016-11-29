Сладко ли живётся в Беларуси? – 2

Такие стенды размещены на всех предприятиях госсектора Белоруссии. Идеология здесь не является ругательным словом. Фото: Дмитрий Полянин

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

(Продолжение. Начало в № 217 от 22.11.2016 г.).

«140 женщин у меня постоянно в декрете»

Надо сказать, что продукты в Белоруссии действительно вкусные. В этом участники пресс-тура убедились многократно, в том числе и на кондитерской фабрике «Красный пищевик» в Бобруйске.

Предприятие — одно из старейших в отрасли, но руководит им человек, который родился в 1980 году. Директор Сергей Анюховский при этом не является исключением — в ходе пресс-тура молодые руководители в государственных предприятиях встречались довольно часто. Где их берут? Да просто рожают, воспитывают и учат. В своих традициях, по своим лекалам, для своих предприятий. «У нас «шарлатанства» в экономике нет. Мы считаем каждую копейку. Вот как складывается в экономике ситуация, так мы сегодня и живём», — эти слова Александра Лукашенко, произнесённые им на завершающей встрече с российским журналистами, можно смело считать базовой программой обучения руководителей госсектора. Кстати, в ходе пятичасового общения президент Белоруссии более 30 раз использовал слова, производные от глагола «работать». Это ещё один штрих к ментальности белорусов.

Анюховский ведёт гостей по цехам предприятия:

— Наша визитная карточка — зефир во всех его видах, — рассказывает он. Ему легко поверить — везде сладости и женщины.

— У нас трудная работа, много ручного труда, — продолжает директор. — Тем не менее к нам охотно идут, так как на предприятии приличная зарплата и хороший социальный пакет. 140 женщин из 800 у меня постоянно в декрете.

Вот вам и кадры, и уверенность в завтрашнем дне.

— Сейчас мы запустили новую автоматическую поточную линию по производству зефира.

— Кто устанавливал? — задаём вопрос руководителю фабрики.

— Специалисты из России.

— Куда денете женщин, высвобождаемых на ручных операциях?

— Никого увольнять не будем, да нам и не позволят. Работа найдётся.

Хотя ни разу никакая партия в ходе поездки не звучала, не называлась и не цитировалась, чувствовалось, что страной кто-то управляет. Все без исключения директора предприятий (и частных, и государственных) встречали гостей триадой: качество, рынок, модернизация. Эти золотые слова были будто выбиты где-то на программных скрижалях «руководящей и направляющей силы», законспектированы и выучены партхозактивом Могилёвской области.

«Вы помните вкус настоящего сливочного масла?»

Везде вопиющие порядок и дисциплина. Особенно это заметно россиянам после мяши российских дорог и «трудовых подвигов» Захарченко, Сердюкова, Улюкаева…

— Вы знаете, у меня начальник службы безопасности — женщина, — не без гордости за своё управленческое решение зычно заявляет директор ещё одного крупного пищевого предприятия, но уже в Могилёве, Игорь Конончук. — Требуется деликатность в вопросах охраны государственного имущества. В основном у нас работают представительницы прекрасной половины человечества, но как их проверять на проходной?

— Что, бывают случаи хищений?

— Бывало раньше, но сейчас почти нет. Это сразу увольнение. Дисциплина установлена, — директор поднимает кулак и показывает на начальника службы безопасности, — крепкая.

— Наша молочная компания «Бабушкина крынка» делает из молока всё, — на этих словах можно было бы поставить точку, но Игорь Павлович добавляет: — более 300 наименований продукции.

Незаметно гости оказываются перед дверями, за которыми стол с образцами молочного изобилия. По бокам скатерти-самобранки стоят работницы «кровь с молоком», а в руках у них подносы йогуртов, ряженок, сыров, творогов… Нелёгкая экскурсия.

— Да мы молимся на Россию. 70 процентов продукции идёт на экспорт, в основном к вам. Для нас это огромный рынок сбыта. Гости дорогие, попробуйте, оцените, людям расскажите, — как на ярмарке зазывает директор. — Я вам честно скажу, санкции сильно подтолкнули ваши предприятия к развитию. Переработчики молока шагнули вперёд лет на семь – восемь. Я сам у вас бывал и видел. Поэтому мы тоже проводим ускоренную модернизацию, но наш главный конёк — это натуральность и качество. Пробуйте, подходите.

Глядя с опаской на начальника охраны, подошли, попробовали. Понравилось. Особенно — масло.

Качество стало настолько привычным для белорусов, что они уже просят обращать внимание на другие достоинства страны. Президент Лукашенко на встрече так и заявил: «Что такое Беларусь для тех, кто здесь не бывал, какие вызывает ассоциации? Драники, Беловежская пуща, хорошие дороги, зубры, гигантские самосвалы, многофункциональные тракторы, качественные продукты… Но на самом деле Беларусь гораздо богаче и интереснее. Можно много рассказать о её природе, искусстве, традициях, знаменитых белорусах, новых предприятиях и современных технологиях, о том, как мы храним историческую память и чему учим своих детей. Мы хотим, чтобы всё это вы видели своими глазами».

Да, те журналисты, которые посетили Белоруссию впервые, ехали по стране с широко раскрытыми глазами.

(Продолжение следует).