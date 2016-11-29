Наш президент за словом в карман не лезет…

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Первый канал «угостил» в минувшее воскресенье телевизионной версией шоу, посвящённого 55-летию КВН. Концерт проходил в Государственном Кремлёвском дворце ещё 13 ноября, в нём принял участие Владимир Путин и имел успех у публики. Вообще-то он всегда был остёр на язык, и его шутки часто уходили в народ и становились крылатыми выражениями.

Судите сами по его реплике на концерте:

– …Потом в 1970-х годах передача закрылась. Почему? Например, многим тогда показалось, что появление на сцене игроков с бородой – это намёк на Карла Маркса, а сейчас половина здесь с бородой. Они позволяют себе шуточки какие-то. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Вот это вы о ком сказали: «Женился, развёлся, счастлив?»

Реплика, которую президент якобы принял на свой счёт, прозвучала в выступлении «Сборной Пятигорска», капитан которой – известный шоумен Семён Слепаков. Один из членов этой команды Давид Мурадян рассказал радио­станции «Говорит Москва», что шутка не имела никакого отношения к президенту, она была посвящена конкретному участнику коллектива – Алексею Ляпорову. По идее, это был диалог, в котором один из членов команды спрашивает: «Ну как твои дела? Женился? Развёлся? Счастлив?» На что ему отвечают: «Да-да! Именно в таком порядке. Женился, развёлся, счастлив!».

«ОГ» решила вспомнить, когда ещё удачно пошутил Владимир Путин.