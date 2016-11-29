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Наш президент за словом в карман не лезет…
29 ноября 2016, 18:28 / Общество
- Опубликовано в №223 от 30.11.2016
Первый канал «угостил» в минувшее воскресенье телевизионной версией шоу, посвящённого 55-летию КВН. Концерт проходил в Государственном Кремлёвском дворце ещё 13 ноября, в нём принял участие Владимир Путин и имел успех у публики. Вообще-то он всегда был остёр на язык, и его шутки часто уходили в народ и становились крылатыми выражениями.
Судите сами по его реплике на концерте:
– …Потом в 1970-х годах передача закрылась. Почему? Например, многим тогда показалось, что появление на сцене игроков с бородой – это намёк на Карла Маркса, а сейчас половина здесь с бородой. Они позволяют себе шуточки какие-то. И где? В Кремле. На бывших больших начальников, на уходящих, приходящих, ну и на действующих. Вот это вы о ком сказали: «Женился, развёлся, счастлив?»
Реплика, которую президент якобы принял на свой счёт, прозвучала в выступлении «Сборной Пятигорска», капитан которой – известный шоумен Семён Слепаков. Один из членов этой команды Давид Мурадян рассказал радиостанции «Говорит Москва», что шутка не имела никакого отношения к президенту, она была посвящена конкретному участнику коллектива – Алексею Ляпорову. По идее, это был диалог, в котором один из членов команды спрашивает: «Ну как твои дела? Женился? Развёлся? Счастлив?» На что ему отвечают: «Да-да! Именно в таком порядке. Женился, развёлся, счастлив!».
«ОГ» решила вспомнить, когда ещё удачно пошутил Владимир Путин.
- В публичной беседе с канцлером ФРГ Меркель, между прочим, на экономическую тему, Владимир Владимирович в деликатных выражениях пересказал известный анекдот: «Как бы не действовать в первую брачную ночь, результат должен быть один».
- На пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства «Блумберг», о том, что могло бы стать катастрофой для российской экономики – санкции, цены на нефть, Путин ответил: «Если бы у бабушки были половые признаки дедушки, то она была бы дедушкой, а не бабушкой». Политика не должна знать сослагательного наклонения, и в любом явлении есть как плюсы, так и минусы. И опять легко читается, как бы это прозвучало в просторечии.
- Вот как ответил Путин на нелицепрятные высказывания американского сенатора Маккейна о России: «Господин Маккейн, как известно, попал в плен во Вьетнаме и просидел не просто в тюрьме, а в яму его посадили. Он просидел там несколько лет. У любого человека крыша съедет, поэтому, чего там ещё говорить».
- Во время прямой линии в 2008 году ему поступил такой вопрос: «Правда ли, что вы хотели подвесить Саакашвили после нападения на Южную Осетию за одно место, как писали французские СМИ?» Мгновенный ответ: «Ну почему за одно…». И опять легко угадывается, что хотел сказать президент.
- А вот как он высказался о санкциях: «Пока все санкции сводятся к тому, чтобы выбрать из моего личного окружения каких-то близких мне людей, моих друзей и их, как у нас в кругах интеллигенции говорят, уконтропупить как следует… И выбрали-то как специально – двух евреев и одного хохла, понимаете? Как издеваются». Западные СМИ долго расшифровывали загадочное слово «уконтропупить».
- На очередной вопрос на прямой линии о том, когда Путин представит обществу первую леди России, президент не смутился. «Мне вначале бывшую жену Людмилу Александровну надо замуж выдать, а потом уже о себе подумаю», – ответил глава государства…
- А вот это уже с другой прямой линии. Некая пенсионерка поинтересовалась: не последует ли вслед за Крымом Аляска? И снова неожиданный ответ: «Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? У нас северная страна, 70 процентов нашей территории сегодня относится к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска – это разве Южное полушарие? Тоже холодно там. Давайте не будем горячиться, ладно?» И опять читается простой и короткий ответ.
- Из недавнего. На церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества 24 ноября российский президент спросил девятилетнего вундеркинда Мирослава Оскирко, который заявил, что знает границы всех государств мира, о том, где заканчиваются границы России. Мальчик ответил, что они «заканчиваются через Берингов пролив, где США». Глава государства, обнимая за плечо Мирослава, поправил его: «Границы России нигде не заканчиваются. Но это шутка». Западные СМИ до сих пор не успокоились…