Суррогат жизни

Сегодня участников проекта «Дом-2» нередко можно увидеть во время развлечений. Например, периодически они устраивают пенные вечеринки. Фото: VK.com

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

В минувшую пятницу Екатеринбург посетила телеведущая Ксения Бородина, известная многим лишь по незамысловатым, но «прилипчивым» словам из гимна телешоу «Дом-2»: «Пятнадцать клёвых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксенья Собчак и Ксюша Бородина. Нанана-нанана, нанана-нанана…». В столице Урала Ксюша пробыла только один день, и никакого глубокого смысла её визит не носил: девушка выступила в роли модели, на которой модный визажист показывал последние тренды макияжа на открытии одного из косметических магазинов города. Однако посмотреть на звезду и получить её автограф пришли около сотни людей.

Из своих 33 лет 12 Ксения Бородина провела на реалити-шоу «Дом-2» в качестве ведущей. Именно столько времени этот проект идёт на телеканале ТНТ. Ходят слухи, что он побил рекорд по продолжительности среди всех реалити-шоу в мире, но официального подтверждения в Книге рекордов Гиннесса этому нет.

Названия сезонов не отличаются оригинальностью: «Дом-2 – Любовь», «Это любовь!», «Новая любовь», «Осень = любовь», «Про любовь», «Город любви», «Остров любви» и так далее. Изначально предполагалось, что группа молодых людей и девушек в изоляции от внешнего мира строят дом, параллельно знакомясь и заводя отношения друг с другом. Первые серии, казалось, несли некую полезную миссию: подрастающее поколение, на которое и рассчитано телешоу, могло найти удачные примеры того, как общаться с противоположным полом, решать конфликтные ситуации и существовать в социуме в целом. Однако со временем о строительстве дома в шоу напоминало лишь название, а участники забыли о приличиях: конфликты стали перерастать в драки, транслирующиеся на всю страну, а невинные свидания в откровенные сексуальные сцены. В 2009 году в судебном порядке было запрещено показывать выпуски передачи в «детское» время – с 4 утра до 23 часов вечера.

Описание телешоу в Википедии похоже на неудачную попытку краткого пересказа сериала «Санта Барбара» (выходившего на экраны, кстати, в течение всего лишь девяти лет): в каждом предложении текста появляются и исчезают новые персонажи, а в любовных парочках то и дело меняются партнёры. Слишком часто для того, чтобы это было похоже на правду. Больше всего эта передача напоминает суррогат жизни, перенасыщенный раствор из эмоций.

Тем не менее без популярности у зрителей программа давно бы закрылась. Фанаты шоу есть и их немало – только в официальной группе ВКонтакте больше миллиона участников, а для того, чтобы хоть мельком увидеть Ксюшу Бородину, свердловчане готовы были отстоять многочасовую очередь в будний день. Одна из жительниц Екатеринбурга Ксения Комарова – поклонница «Дома-2» с первого сезона. Девушка работает менеджером по продажам и недавно подсчитала: на просмотр этого шоу она потратила год чистого времени. Страшно представить, сколько полезного могли бы сделать и чего могли бы достичь все эти поклонники «строителей любви», если бы вовремя смогли оторваться от экрана.

Ксения Бородина в шоу уже больше 4500 дней. Фото: instagram.com