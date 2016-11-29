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Суррогат жизни
29 ноября 2016, 18:36 / Общество
Сегодня участников проекта «Дом-2» нередко можно увидеть во время развлечений. Например, периодически они устраивают пенные вечеринки. Фото: VK.com
- Опубликовано в №223 от 30.11.2016
В минувшую пятницу Екатеринбург посетила телеведущая Ксения Бородина, известная многим лишь по незамысловатым, но «прилипчивым» словам из гимна телешоу «Дом-2»: «Пятнадцать клёвых людей на проекте «Дом-2». С нами Ксенья Собчак и Ксюша Бородина. Нанана-нанана, нанана-нанана…». В столице Урала Ксюша пробыла только один день, и никакого глубокого смысла её визит не носил: девушка выступила в роли модели, на которой модный визажист показывал последние тренды макияжа на открытии одного из косметических магазинов города. Однако посмотреть на звезду и получить её автограф пришли около сотни людей.
Из своих 33 лет 12 Ксения Бородина провела на реалити-шоу «Дом-2» в качестве ведущей. Именно столько времени этот проект идёт на телеканале ТНТ. Ходят слухи, что он побил рекорд по продолжительности среди всех реалити-шоу в мире, но официального подтверждения в Книге рекордов Гиннесса этому нет.
Названия сезонов не отличаются оригинальностью: «Дом-2 – Любовь», «Это любовь!», «Новая любовь», «Осень = любовь», «Про любовь», «Город любви», «Остров любви» и так далее. Изначально предполагалось, что группа молодых людей и девушек в изоляции от внешнего мира строят дом, параллельно знакомясь и заводя отношения друг с другом. Первые серии, казалось, несли некую полезную миссию: подрастающее поколение, на которое и рассчитано телешоу, могло найти удачные примеры того, как общаться с противоположным полом, решать конфликтные ситуации и существовать в социуме в целом. Однако со временем о строительстве дома в шоу напоминало лишь название, а участники забыли о приличиях: конфликты стали перерастать в драки, транслирующиеся на всю страну, а невинные свидания в откровенные сексуальные сцены. В 2009 году в судебном порядке было запрещено показывать выпуски передачи в «детское» время – с 4 утра до 23 часов вечера.
Описание телешоу в Википедии похоже на неудачную попытку краткого пересказа сериала «Санта Барбара» (выходившего на экраны, кстати, в течение всего лишь девяти лет): в каждом предложении текста появляются и исчезают новые персонажи, а в любовных парочках то и дело меняются партнёры. Слишком часто для того, чтобы это было похоже на правду. Больше всего эта передача напоминает суррогат жизни, перенасыщенный раствор из эмоций.
Тем не менее без популярности у зрителей программа давно бы закрылась. Фанаты шоу есть и их немало – только в официальной группе ВКонтакте больше миллиона участников, а для того, чтобы хоть мельком увидеть Ксюшу Бородину, свердловчане готовы были отстоять многочасовую очередь в будний день. Одна из жительниц Екатеринбурга Ксения Комарова – поклонница «Дома-2» с первого сезона. Девушка работает менеджером по продажам и недавно подсчитала: на просмотр этого шоу она потратила год чистого времени. Страшно представить, сколько полезного могли бы сделать и чего могли бы достичь все эти поклонники «строителей любви», если бы вовремя смогли оторваться от экрана.
Ксения Бородина в шоу уже больше 4500 дней. Фото: instagram.com
Справка «ОГ»
Первая серия реалити-шоу «Дом-2» вышла в эфир 11 мая 2004 года. На сегодняшний день показано более 4,5 тысячи выпусков.
За время существования проекта 16 пар поженились (причём двое влюблённых развелись, а через некоторое время сыграли свадьбу снова), как минимум пять пар развелись, родились семеро детей.
Семеро участников «Дома-2» скончались, ещё девять человек были арестованы и осуждены за нарушения закона (в основном – наркотики и мошенничество), некоторые из них сейчас находятся в местах лишения свободы.
В «Доме-2» приняли участие несколько женщин в возрасте. Например, 62-летняя Ольга Гобозова пришла на проект в 2010 году, чтобы познакомиться с невестой сына. Покинула телешоу она через пять лет.
Среди участников «Дома-2» десятки свердловчан. Самый известный из них – актёр Степан Меньщиков – пробыл на шоу 72 дня. Другие задержались на шоу от четырёх до 20 дней. Некоторым и этого небольшого срока хватило, чтобы почувствовать себя звездой. Так, например, екатеринбургская модель Александра Бусыгина готова дать комментарий о её опыте на «Доме-2» только за пять тысяч рублей.
Комментарий
Михаил ПЕРЦЕЛЬ, главный специалист по медицинской психологии и психотерапии Свердловской области:
– Просмотром телешоу, как и телесериалов, люди заменяют что-то, чего им не хватает в реальной жизни – эмоций, событий, переживаний. Они погружаются в иллюзорный мир, где действуют определённые персонажи и разворачивается какая-то красивая картинка. Наблюдая за героями, человек может проживать их жизни и испытывать их эмоции, сам при этом ни в чём не участвуя и не прилагая никаких усилий. Целеустремлённые люди, которым есть чем заняться, у которых есть цель в жизни и насущные задачи, не будут таким заниматься. Чем более благополучен человек, тем меньше вероятность, что он попадёт в сети бесконечных телешоу или сериалов. Шанс «слезть с иглы» есть, надо перенести центр тяжести своей жизни на реальные события. Конечно, сделать это непросто, будут возникать периоды острого ощущения нехватки эмоций, которые человек получал из телевизора. Но постепенно, с помощью специалистов, избавиться от зависимости можно.
Кстати
Валентина РОГОЗИНА, пенсионерка:
– Я тоже много лет смотрю «Дом-2» – почти сразу, как вышла на пенсию и у меня появилось много времени. Там внизу экрана часто идёт строчка: присылайте сообщения на такой-то номер. Я поначалу присылала эти сообщения. Или ещё давали объявления, чтобы желающие высказаться звонили. Ну и я желала, конечно, высказаться – никак не могла молчать по поводу того, что там у них происходило. Звонила часто, каждый день. А что мне было делать? Мужа не стало, у детей свои семьи, я одна всё время дома. Вот посмотрю передачу и звоню им на телевидение. Через год где-то мне предложили работать: смотреть все передачи и отправлять отзывы на электронную почту. Обязательным условием работы было наличие Интернета. Я попросила сына купить мне компьютер и наладить Интернет. Сын же меня и обучил пользоваться – у меня способности к технике, ведь я всю жизнь инженером проработала на закрытом заводе. Ещё мне пришлось завести специальный счёт в банке, чтобы мне перечисляли деньги за мою работу. И определили выходные дни – по два дня в неделю, как положено. Но работа эта непыльная, поэтому зарплата небольшая. Но я считаю, что достойная, ведь всё, что мне нужно, – это смотреть телевизор и делиться собственным мнением по поводу того, что делают герои или как они себя ведут. За годы я, конечно, всю подноготную этих жителей «Дома-2» узнала, все они у меня как на ладони. Порой так и хочется девчонкам сказать: не верьте этим парням, врут они всё! Да ведь не скажешь. Да если я и скажу им – ведь не поверят. Они же рады обманываться… Словом, работа мне такая нравится, по душе. Любимую передачу смотрю, да ещё и деньги за это получаю.