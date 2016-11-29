Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалке

Весёлые характеры собак не раз выручали розыскную группу, ведь работать приходится в квартирах и общественных местах, где есть дети. Грозная овчарка может испугать, а Бубль-Гум и Рубин вызывают у детей восхищение. Фото: Галина Соколова

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Спаниель Бубль-Гум и золотистый ретривер Рубин, которые состоят на службе в нижнетагильской кинологической службе, работают по весьма востребованному профилю. Они занимаются поиском наркотических веществ. А всего в питомнике – 35 служебных собак. В этом году с их помощью раскрыли 192 преступ­ления.

Как правило, полицейскую службу несут овчарки, но для поиска наркотиков используют хвостатых «специалистов» и других пород. Самый опытный тагильский «нюхач» – спаниель Бубль-Гум.

– Я с детства мечтала о такой работе: дрессировала собак, читала профильные книги, – делится старшина Дарья Бузова. – В 2005 году вместе с юным Бубль-Гумом прошли обучение в зональном центре в Екатеринбурге и начали службу. Постоянно тренируемся, имитаторы наркотиков закладываем в разных местах, чтобы собака ориентировалась в любой обстановке. Даже когда в гости хожу, прошу припрятать «дозу» в каком-нибудь потайном месте.

Согласно нормативам, собаки служат восемь лет, а потом каждый год проходят аттестацию, по итогам которой либо им продлевают срок службы, либо списывают. Бубль-Гум с работой пока справляется отлично, а когда всё-таки выйдет на пенсию, останется жить у Дарьи.

Не менее тёплые отношения сложились у кинолога Натальи Бойко и Рубина. Вместе они служат три года.

– Самое опасное для наших собак – при поиске наркотика в снегу или пыли нечаянно надкусить свёрток. Это приводит к гибели животного, – рассказывает Наталья, – и от наркодельцов мы часто слышим угрозы, мол, «отравим ваших шавок». Поэтому день и ночь следим за собаками и постоянно занимаемся с ними, чтобы уберечь от ошибок.

Ничто собачье хвостатым служивым не чуждо. Собаки не ходят на больничные, но кинологи всё чутко замечают, и если их подопечные заболели или переутомились – дают отгул. Большие нагрузки способствуют отменному аппетиту: в ежедневном рационе служебной собаки – 600 граммов крупы и килограмм мяса. Кроме того, в состав обмундирования кинолога входит небольшая сумочка, в которой хранятся лакомства для лохматого сослуживца.