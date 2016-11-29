Екатеринбуржцы берут животных напрокат

Обаятельный Бакс екатеринбуженки Анастасии Авдейкиной ездит вместе с напарницей Читой по всей области и за её пределы: в этот раз обезьянок пригласили на свадьбу. Фото: Анастасия Авдейкина

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

За рубежом давно сложилась практика: если постоянно держать дома кошку или собаку возможности нет, можно взять питомца на пару часов или на все выходные. У нас услуги по аренде животных тоже набирают популярность. Домой, на выездное мероприятие или фотосессию можно «пригласить» козочку, попугая, обезьяну и даже паука или компанию мадагаскарских тараканов.

На фотосессию

– Первую фотосессию – с лошадью – друзья подарили на день рождения, – рассказывает жительница Первоуральска Ольга Авдеева. – В прошлом году снялась в студии с совой, а этим летом – в образе лесной амазонки с лисёнком.

Часто фотостудии сами предоставляют питомцев – эта услуга входит в стоимость съёмки, но иногда модели договариваются об аренде самостоятельно.

– В последнее время сложилась мода на экзотов – молодёжь заказывает тематические фотосессии со змеями, ящерицами или пауками, – рассказывает владелица нескольких рептилий и насекомых Кристина Барышникова. – В Москве у знакомых арендовали даже червей и мадагаскарских тараканов! Для аренды предлагаем только спокойных и малоядовитых животных и обязательно присутствуем рядом с животным, чтобы следить за мерами безопасности. Например, пауков нельзя хватать или дуть на них, ящериц – хватать за хвост, а змей – брать на руки после контакта с грызунами: может куснуть. Насекомые стоят от тысячи рублей в час, змеи – дороже.

На новоселье

Два года назад в Москве предложили экстравагантную услугу: по примете в новый дом первой запускают кошку. Специалисты приво­зят хвостатую в квартиру клиенту, а потом увозят обратно: стоит такая услуга от

1 до 5 тысяч рублей. Подобные предложения изредка можно увидеть и на уральских сайтах объявлений. Именно так питомицей обзавелась жительница Асбеста Оксана Приданникова, которая перед переездом наткнулась на объявление: «Кошка в аренду – за 500 рублей». Животное так приглянулось Оксане, что отдав дань традициям, она упросила владельца отдать его.

На праздники

Питомцев выписывают на дни рождения, корпоративы и новогодние праздники: символ года – ручных петухов – бронируют уже с ноября. За час «работы» питомцы в среднем получают тысячу, а их менеджерами становятся хозяева или сотрудники контактных зоопарков, которые находятся рядом с животным.

– Каждый день поступает по 2–3 звонка из баров или ресторанов, – рассказывает зооинженер контактного зоо­парка Кристина Вдовина. – Предлагают любые деньги, но отказываем, если видим, что для животного это будет стресс. Участвовать в таких мероприятиях должны только дрессированные и коммуникабельные питомцы, которые не боятся шума, вспышек и частой смены окружения. К сожалению, в последнее время услуга проката нередко превращается в способ заработать: ради денег владельцы сдают напрокат редких животных – например, лемуров или скунсов, не заботясь о том, что для тесного общения с человеком они мало подходят.