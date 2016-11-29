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«И совсем они не колючие!»

29 ноября 2016, 18:52 / Общество
Карликовые ёжики с удовольствием подставляют людям брюшко, чтобы их погладили или почесали. Фото: instinct-c-h.jimdo.com

Карликовые ёжики с удовольствием подставляют людям брюшко, чтобы их погладили или почесали. Фото: instinct-c-h.jimdo.com

  • Опубликовано в №223 от 30.11.2016

В прошлом выпуске «ОГ» рассказывала о гигантских африканских улитках (номер за 26 октября). В этот раз – о карликовых африканских белобрюхих ёжиках. Эти питомцы помещаются в ладошку, охотно едят кошачий корм и, как правило, у них совершенно не колючий характер.

Первых «африканцев» вывели специально для домашнего содержания полвека назад в США. Оттуда мода на них перекочевала в Канаду и Европу, а в Россию первых домашних ёжиков завезли всего лет 10 назад. И если в Москве и Санкт-Петербурге ежей выращивают несколько десятков крупных питомников, то на Урале заводчиков единицы.

Хозяйка питомника в Екатеринбурге Елена Истомина первых «африканцев» привезла из Липецка, Ростова и Воронежа полтора года назад. Сейчас у неё дома живут 10 взрослых и три маленьких ёжика. Цена за животное варьируется от 5 до 15 тысяч рублей – в зависимости от окраса. Самые редкие, чёрные, стоят до 20 тысяч – их Елена мечтает приобрести в ближайшее время. Питомцев отправляют даже за пределы области: недавно нашёлся покупатель из Пермского края.

– Удивило, что на сайтах некоторых питомников цена зависит не только от окраса, но и от характера: ёж, который всё время сворачивается в клубок, стоит раза в три дешевле, чем его дружелюбный товарищ, – рассказывает серовчанка Анастасия Толкачёва, которая купила пару ёжиков по объявлению в Екатеринбурге. За полтора года питомцы дважды принесли потомство.

В ежовом жилище, объясняет Анастасия, обязательно должно стоять колесо для бега, чтобы питомец не слонялся без дела. кормят маленьких хищников профессиональными кормами для кошек, нежирным мясом и насекомыми, которых можно купить в зоомагазине. А вот молоко ёжикам, вопреки распространённому мифу, пить нельзя: непереносимость лактозы вызывает проблемы с пищеварением и даже может привести к летальному исходу. При правильном же уходе и питании «африканцы» живут 5–7 лет.

Кстати

В некоторых питомниках действует необычная услуга передержки ёжиков: заводчики присматривают за экзотическим питомцем во время отъезда хозяина.

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