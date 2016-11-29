В процессе обучения у каждого сокольника складывается свой язык общения со свободолюбивой птицей, который совершенно непонятен обывателям. Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Ловчих птиц держали на Руси издревле, сейчас же людей, которые смогли приручить и воспитать пернатого хищника, совсем немного. Один из них – хозяин сокола-балобана из села Балтым Владимир Крашенинников.

В 13 лет Владимир увлёкся певчими птицами и обнаружил, что на них то и дело покушаются ястребы. Пернатые хищники заинтересовали юношу. Через год, проштудировав все книги по этой теме, он завёл сначала ястреба-перепелятника, чуть позже – более крупного ястреба-тетеревятника. А когда набрался опыта, стал хозяином первого сокола. Сейчас у него живёт двухгодовалый сокол-балобан с поэтичным именем Вар, взятый из сысертского питомника.

– Ястреб – для желудка, сокол – для души, – вспоминает Владимир восточную поговорку о том, что сокол уступает ястребу в количестке и разообразии добычи, и улыбается в ответ на вопрос, почему он держит только одну птицу. – Сокол, как верный пёс, может быть только один. Лучше хорошо обучить одну птицу, чем десять – но плохо: улетят.

Сам сокол стоит не так дорого – от 10–15 тысяч рублей, но чтобы стать полноправным владельцем краснокнижной птицы, Владимиру пришлось собрать кипу документов и получить разрешение в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. Амуницию для сокольников Владимир выписывал со всего мира: перчатку – из Пакистана, кожаный клобучок на голову птицы – из Москвы.

Круглый год сокол живёт в обустроенном вольере. Основной рацион Вара составляют до пяти суточных цыплят, которых хозяин берёт на инкубаторской станции.

– Вар привыкал ко мне два месяца, – рассказывает Владимир. – Первые трое суток птицу нужно было постоянно носить на перчатке: сначала в специальном кожаном клобучке, который надевается на голову и закрывает глаза птице, потом в затемнённом помещении, далее на улице, прилёты на перчатку – на тренировочном шнуре.

Сейчас вольнолюбивый питомец каждый день ездит с Владимиром на тренировки на окраину села: к машине питомец давно привык и спокойно просидел рядом с корреспондентом, пока мы ехали к месту занятий.

Прежде чем выпустить сокола, Владимир снимает с его головы клобучок, крепит к лапкам бубенцы (чтобы было слышно, где птица) и успокаивает питомца поглаживанием по груди и разговорами. Секунда – и Вар взмывает в высоту: у сокольников это называется постановкой на круги. Основная команда – имя птицы, остальные нарабатываются индивидуально в процессе обучения и понятны только двоим – соколу и его хозяину.

Сегодня из-за непогоды Вар капризничает и дольше обычного кружит на высоте, а затем садится на ближайшее дерево. На наивный вопрос: «А он точно не улетит?» Владимир объясняет, что даже если сокола оставить одного, через несколько часов он будет ждать хозяина на этом же месте. Но такие случаи – скорее исключение из правил.

Владимир раскручивает вабило – приманку из перьев, привязанную к концу веревки, и имитирует птичий крик. Реагируя на голос хозяина, сокол возвращается и пикирует прямо на приманку. Через несколько секунд – «добыча» в когтях хищной птицы. Для полноценной тренировки птица должна упасть на приманку 15–20 раз: это необходимо, чтобы держать птицу в форме и приучать к работе в паре. После выполнения задания тренер угощает питомца кусочком мяса – это своего рода вознаграждение за хорошую работу.

В соцсетях, где в основном общаются сокольники, Владимира закидали вопросами из серии: «Я нашёл птенца хищной птицы. Как за ним ухаживать?»

– Спросили об этом уже полсотни сердобольных земляков, – говорит Владимир. – Отвечаю: никак. Птенец погибнет либо сразу, от неправильного ухода, либо когда подрощенную птицу всё-таки выпустят на волю. По­этому самое разумное, что может сделать непрофессионал – это просто отойти от птенца подальше и не беспокоить его.