18 минут назад
В уральской столице продают «салюты» из бабочек
Необычную услугу предлагают жителям Екатеринбурга. В цветочных салонах можно заказать фейерверк из живых тропических бабочек.
19 минут назад
В Нижнем Тагиле предложили ввести налог на питомцев
Управление городским хозяйством Нижнего Тагила просит Законодательное собрание области выйти в Госдуму с предложением внести в федеральное законодательство изменения по налогообложению и содержанию домашних животных, сообщает «Тагильский рабочий».
22 минуты назад
«Ястреб – для желудка, сокол – для души»
Уральский сокольник рассказал, как приручить ловчую птицу
25 минут назад
«И совсем они не колючие!»
В прошлом выпуске «ОГ» рассказывала о гигантских африканских улитках (номер за 26 октября). В этот раз – о карликовых африканских белобрюхих ёжиках. Эти питомцы помещаются в ладошку, охотно едят кошачий корм и, как правило, у них совершенно не колючий характер.
33 минуты назад
Екатеринбуржцы берут животных напрокат
За рубежом давно сложилась практика: если постоянно держать дома кошку или собаку возможности нет, можно взять питомца на пару часов или на все выходные. У нас услуги по аренде животных тоже набирают популярность. Домой, на выездное мероприятие или фотосессию можно «пригласить» козочку, попугая, обезьяну и даже паука или компанию мадагаскарских тараканов.
36 минут назад
Тагильские служебные собаки чуют наркотики даже на свалке
Спаниель Бубль-Гум и золотистый ретривер Рубин, которые состоят на службе в нижнетагильской кинологической службе, работают по весьма востребованному профилю. Они занимаются поиском наркотических веществ. А всего в питомнике – 35 служебных собак. В этом году с их помощью раскрыли 192 преступления.
41 минуту назад
Суррогат жизни
Некоторые фанаты реалити-шоу «Дом-2» потратили на просмотр жизни за стеклом до года чистого времени
46 минут назад
Радиационный фон повысили… медицинские приборы
«ОГ» продолжает сравнивать данные государственных докладов «О состоянии и об охране окружающей среды в Свердловской области» за 2014 и 2015 годы (начало в № 221 от 26 ноября).
49 минут назад
Наш президент за словом в карман не лезет…
Первый канал «угостил» в минувшее воскресенье телевизионной версией шоу, посвящённого 55-летию КВН. Концерт проходил в Государственном Кремлёвском дворце ещё 13 ноября, в нём принял участие Владимир Путин и имел успех у публики. Вообще-то он всегда был остёр на язык, и его шутки часто уходили в народ и становились крылатыми выражениями.
час назад
Сладко ли живётся в Беларуси? – 2
Четыре дня российские журналисты дегустировали продукцию пищевых предприятий Могилёвской области и выяснили, как в Беларуси делают самый вкусный зефир, как на одном заводе из молока производят более 300 видов продукции, и почему на экспорт идёт 70 процентов товара