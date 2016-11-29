В Нижнем Тагиле предложили ввести налог на питомцев

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Управление городским хозяйством Нижнего Тагила просит Законодательное собрание области выйти в Госдуму с предложением внести в федеральное законодательство изменения по налогообложению и содержанию домашних животных, сообщает «Тагильский рабочий».

Как пояснила специалист управления городским хозяйством Лариса Барбашина, депутатам предлагают ввести обязательную регистрацию питомцев и налоги для их владельцев – это, по её мнению, заставит людей ответственнее относиться к животным.

Одновременно чиновники обратились к землякам с просьбой не устраивать уличные столовые для бездомных животных, закрепив ограничение в городских правилах благо­устройства. Инициатива возникла после многочисленных жалоб горожан, которые боятся ходить мимо собачьих стай, прикормленных сердобольными соседями. Нарушителям запрета грозит административная ответственность как за выгул собак в неположенном месте и штраф на сумму до трёх тысяч рублей.