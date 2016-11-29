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В уральской столице продают «салюты» из бабочек
29 ноября 2016, 18:58 / Общество
После выпуска бабочки разлетаются по залу, садясь на цветы и людей в яркой одежде. Фото: незабудка-екб.рф
- Опубликовано в №223 от 30.11.2016
Необычную услугу предлагают жителям Екатеринбурга. В цветочных салонах можно заказать фейерверк из живых тропических бабочек.
Крылатые создания, выращенные в специальных инкубаторах, помещаются в подарочную коробку, а в момент вручения подарка под действием света и тепла выпархивают из укрытия и разлетаются по помещению. Одна бабочка стоит от 400 до двух тысяч рублей в зависимости от вида и размера. Стоит «живой» букет гораздо дороже обычного. В среднем покупают от 5 до 15 штук, а стоимость самых больших салютов, в которых больше сотни бабочек, может достигать ста тысяч рублей.
Как объяснили в одном из салонов, насекомые могут прожить две-три недели. Для этого в помещении должна быть достаточная влажность и температура, а в распоряжении крылатых питомцев – нарезанные кружочками апельсины.
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