В уральской столице продают «салюты» из бабочек

После выпуска бабочки разлетаются по залу, садясь на цветы и людей в яркой одежде. Фото: незабудка-екб.рф

Опубликовано в №223 от 30.11.2016

Необычную услугу предлагают жителям Екатеринбурга. В цветочных салонах можно заказать фейерверк из живых тропических бабочек.

Крылатые создания, выращенные в специальных инкубаторах, помещаются в подарочную коробку, а в момент вручения подарка под действием света и тепла выпархивают из укрытия и разлетаются по помещению. Одна бабочка стоит от 400 до двух тысяч рублей в зависимости от вида и размера. Стоит «живой» букет гораздо дороже обычного. В среднем покупают от 5 до 15 штук, а стоимость самых больших салютов, в которых больше сотни бабочек, может достигать ста тысяч рублей.

Как объяснили в одном из салонов, насекомые могут прожить две-три недели. Для этого в помещении должна быть достаточная влажность и температура, а в распоряжении крылатых питомцев – нарезанные кружочками апельсины.