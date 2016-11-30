«Особые люди» празднуют годовщину

Фото: Александр Исаков

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Сегодня исполняется ровно год с начала работы екатеринбургской Ассоциации помощи лицам с ментальной инвалидностью и особенностями развития. Отпраздновать годовщину члены ассоциации решили необычно — сделать подарок скорее горожанам, чем себе, и ещё раз привезти в столицу Урала уникальный спектакль с таким же названием, что и у ассоциации — «Особые люди».

Театральный проект «Особые люди» представляет Творческое объединение мастерских режиссёра Сергея Голомазова (художественного руководителя Театра на Малой Бронной). Сами создатели называют его «спектаклем-откровением, взрывающим душу» — в нём поднимаются самые острые вопросы, с которыми сталкиваются семьи, где есть ребёнок-аутист.

В спектакле нет ничего выдуманного, все диалоги взяты из переписки, дневников родителей «особых» детей и личного общения актёров с такими семьями. Поэтому постановка получилась очень искренней и будоражащей сознание одновременно.

— Во время постановки пьесы я понял, что эта история не про аутистов, не про больных детей и их родителей, а про нас, про наше общество, которое неспособно их понять, — отметил год назад в разговоре с корреспондентом «ОГ» Сергей Голомазов, режиссёр.

Екатеринбург стал первым городом после Москвы, где прошли гастроли театрального проекта год назад. После этого «Особые люди» побывали не только во многих городах России, но и в других странах, например, в Латвии и Германии. Сегодня же его вновь можно будет увидеть в столице Урала в Окружном доме офицеров в 19.00.

Как и год назад, на спектакль бесплатно приглашаются семьи, которые сами столкнулись с такой проблемой. По словам Татьяны Флегановой, руководителя Ассоциации «Особые люди» и мамы ребёнка с расстройством аутистического спектра, эта театральная постановка обладает терапевтическим воздействием. Все остальные смогут попасть на спектакль за 200–1 200 рублей — вырученные деньги пойдут на благотворительность.

Показ спектакля «Особые люди» в 2015 году стал первой публичной акцией екатеринбургской ассоциации помощи лицам с ментальной инвалидностью. После этого было запущено немало проектов, которые направлены как на привлечение внимания общественности к проблеме, так и на поддержку этих людей, например, социальный проект «Особые каникулы» и программа по физической адаптивной реабилитации «Лыжи мечты». А осенью 2016 года по распоряжению губернатора области Евгения Куйвашева Ассоциации было выделено здание в центре Екатеринбурга.

— Это хороший результат нашей деятельности. Здесь будет создана площадка для социальных офисов и объединений некоммерческих организаций, работающих в этой тематике, — рассказала Татьяна Флеганова.

По её словам, нет точных данных, сколько у нас в области семей с ментальной инвалидностью. Статистика просто не ведётся: у малышей такие случаи не всегда выявляются вовремя, а после восьми-девяти лет часто ставится диагноз «шизофрения». Но родители таких детей не должны оставаться один на один с этой проблемой, и благодаря Ассоциации теперь не останутся.