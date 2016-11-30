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Тур купить и не купиться
30 ноября 2016, 18:01 / Общество
Новый закон придуман, чтобы отдых туристов был гарантированным и безмятежным. Фото: Алексей Кунилов
- Опубликовано в №224 от 01.12.2016
С 1 января 2017 года вступит в силу новый закон о туристической деятельности.
Не за горами новогодние праздники, и многие свердловчане обязательно соберутся отдохнуть на каникулах вне дома. Раскупаются путёвки на зарубежные курорты, в последние год-два стали пользоваться повышенной популярностью маршруты внутри страны, например, Алтай, Байкал.
Но где водятся деньги, туда обязательно придут мошенники. Туриндустрия не исключение. И федеральный законодатель с января будущего года ужесточил правила игры в этой сфере. Задача — защита туриста и его денег. Как с нового года будет работать рынок, рассказали на днях на конференции для представителей турагентств региона президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов и директор ассоциации «Объединение тур-операторов в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
Суть четырёхчасового разговора профессионалов можно передать в нескольких тезисах. Появится федеральный реестр турагентств, которые будут работать «от имени и по поручению» туроператоров. Если последних в России немного, это, так сказать, оптовики, формирующие продукт, то турагентств в стране более 40 000. Большинство из них имеют дополнительные офисы, следовательно, показатель становится шестизначным. «В Москве есть парадоксальные вещи. Например, возле станции метро в центре, в одном подъезде дома 10 кнопок, из них 9 — туристические агентства. Но нет уверенности, что они все работают правильно и честно. Так вот, реестр — это начало, это первый этап к тому, чтобы этот профессиональный сегмент стал прозрачным», — сказал президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.
Предложена простая и надёжная схема. Туроператор формирует списки агентств, с которыми он работает, и отражает их в реестре. При этом он платит «входную цену» за каждое агентство, и работать с фирмой-однодневкой просто не станет. Реестр будет находиться в публичном доступе, любой желающий приобрести путёвку сможет убедиться, имеют ли право турагентство или его офис, расположенные в конкретном городе, продавать конкретный продукт конкретного туроператора по конкретному направлению. Безусловно, поначалу у потребителя возникнет ряд неудобств: я хочу на Бали, а в родном городе продают только Турцию и Египет. Однако пройдёт не очень много времени, и рынок продаж направлений сам себя отрегулирует, зато мошенникам станет крайне затруднительно продавать «воздух».
Такой реестр в добровольном порядке уже создаётся с марта текущего года, пока в нём около 7 000 фирм, и посмотреть его можно на сайте ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» в разделе «Турагентства» (http://www.tourpom.ru/turagentstvam/spisok-turagentstv/). С 1 января 2017 года он будет перенесён на базу сайта Ростуризма. На страже исполнения нового закона уже готов встать Роспотребнадзор, который нерасторопных участников рынка будет наказывать штрафами.
Комментарий
Михаил Мальцев, исполнительный директор Уральской ассоциации туризма:
— Как новый закон будет защищать права простого туриста? В первую очередь, упорядочит рынок организаций, оказывающих услуги. Сейчас никто не может точно сказать, сколько туркомпаний действует на территории области. Для кого туристические услуги являются основным видом деятельности, кто имеет солидные денежные обороты — таких около 100. Но тех, кто наряду с другими услугами и туры продаёт, наверно, более 500. Единый реестр позволит создать фильтр, оставив на нашем рынке лишь высококвалифицированных и ответственных игроков. Сейчас в добровольном порядке зарегистрировались около 300 туристических агентств, оказывающих услуги на территории уральского региона. В реестр компании так просто не попадают, за них кто-то должен поручиться: либо туроператор, либо агентская сеть, и это является дополнительной гарантией для туриста, что путёвку он приобрёл у надёжного продавца и потому может чувствовать себя спокойно. На мой взгляд, один процент наценки на стоимость турпакета, который заплатит туроператор в Фонд персональной ответственности, едва ли будет заметен в цене путёвки, потому что колебания курса рубля более значительны, чем один процент.