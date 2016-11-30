Тур купить и не купиться

Новый закон придуман, чтобы отдых туристов был гарантированным и безмятежным. Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

С 1 января 2017 года вступит в силу новый закон о туристической деятельности.

Не за горами новогодние праздники, и многие свердловчане обязательно соберутся отдохнуть на каникулах вне дома. Раскупаются путёвки на зарубежные курорты, в последние год-два стали пользоваться повышенной популярностью маршруты внутри страны, например, Алтай, Байкал.

Но где водятся деньги, туда обязательно придут мошенники. Туриндустрия не исключение. И федеральный законодатель с января будущего года ужесточил правила игры в этой сфере. Задача — защита туриста и его денег. Как с нового года будет работать рынок, рассказали на днях на конференции для представителей турагентств региона президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов и директор ассоциации «Объединение тур-операторов в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

Суть четырёхчасового разговора профессионалов можно передать в нескольких тезисах. Появится федеральный реестр турагентств, которые будут работать «от имени и по поручению» туроператоров. Если последних в России немного, это, так сказать, оптовики, формирующие продукт, то турагентств в стране более 40 000. Большинство из них имеют дополнительные офисы, следовательно, показатель становится шестизначным. «В Москве есть парадоксальные вещи. Например, возле станции метро в центре, в одном подъезде дома 10 кнопок, из них 9 — туристические агентства. Но нет уверенности, что они все работают правильно и честно. Так вот, реестр — это начало, это первый этап к тому, чтобы этот профессиональный сегмент стал прозрачным», — сказал президент Союза туристических агентств (СТА) Сергей Голов.

Предложена простая и надёжная схема. Туроператор формирует списки агентств, с которыми он работает, и отражает их в реестре. При этом он платит «входную цену» за каждое агентство, и работать с фирмой-однодневкой просто не станет. Реестр будет находиться в публичном доступе, любой желающий приобрести путёвку сможет убедиться, имеют ли право турагентство или его офис, расположенные в конкретном городе, продавать конкретный продукт конкретного туроператора по конкретному направлению. Безусловно, поначалу у потребителя возникнет ряд неудобств: я хочу на Бали, а в родном городе продают только Турцию и Египет. Однако пройдёт не очень много времени, и рынок продаж направлений сам себя отрегулирует, зато мошенникам станет крайне затруднительно продавать «воздух».

Такой реестр в добровольном порядке уже создаётся с марта текущего года, пока в нём около 7 000 фирм, и посмотреть его можно на сайте ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» в разделе «Турагентства» (http://www.tourpom.ru/turagentstvam/spisok-turagentstv/). С 1 января 2017 года он будет перенесён на базу сайта Ростуризма. На страже исполнения нового закона уже готов встать Роспотребнадзор, который нерасторопных участников рынка будет наказывать штрафами.