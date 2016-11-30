Волошинский фестиваль в 2017 году посвятят уральской поэзии

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

XV Международный литературный фестиваль имени М.А. Волошина, который состоится в 2017 году в Коктебеле, будет посвящён уральской поэтической школе.

— Это стало возможно после переговоров поэта Виталия Кальпиди и издателя Марины Волковой с организатором фестиваля — Андреем Коровиным, — рассказал «ОГ» поэт Сергей Ивкин. — Фестиваль действительно будет посвящён уральской поэтической школе, если на него приедет делегация из 15 поэтов. Сейчас мы формируем список.

Симпозиум «Волошинский сентябрь», в рамках которого проходит фестиваль — одно из крупнейших культурных событий в масштабе СНГ, ориентированное на современную литературу во всех её эстетических проявлениях. Проводится с 2003 года Домом-музеем М.А. Волошина.