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«ОГ» проведёт прямую трансляцию с церемонии награждения «Большой книги»

30 ноября 2016, 18:07 / Общество
  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016 

6 декабря в Москве состоится торжественная церемония награждения лауреатов крупнейшей литературной премии «Большая книга». В финале конкурса за победу борются сразу два уральских писателя — Анна Матвеева и Алексей Иванов.

«Областная газета» проведёт прямую трансляцию с мероприятия на сайте, поэтому наши читатели одними из первых узнают имя победителя премии. Но уже сейчас известно, какие книги назвали лучшими читатели, голосовавшие на сайте премии — первое место в зрительском голосовании заняла Людмила Улицкая с романом «Лестница Якова», второе — Мария Галина с книгой «Автохтоны», третье — Евгений Водолазкин и его «Авиатор».

Кстати, победителей в конкурсе «Книгуру» объявят 9 декабря. Интервью с генеральным директором обеих премий — Георгием Урушадзе — мы публиковали 27 октября.

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