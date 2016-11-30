Читательнице «ОГ» — 106 лет

Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Александра Акулова из посёлка Цементного Невьянского района отметила 106-й день рождения. Мы поздравили свою старейшую подписчицу через её внука — Василия Спаи.

По словам внука, здоровье у Александры Алексеевны «по возрасту» — бывает, что по нескольку дней не встаёт, особенно когда погода меняется. Но бывают дни, когда она чувствует себя прекрасно, сама ходит по дому и даже готовит.

— Что-то простое, например, кисельки или яичницу — сама делает, остальное привозим ей, — говорит Василий Николаевич. — Жалко, что пироги уже не печёт. Просто чувствительность у рук уже не та — не всегда различает холодное и горячее, может рукой взять сковородку и обжечься.

Но баба Шура не унывает, часто находится в хорошем настроении. Помогает ей в этом и «Областная газета», которую Александра Алексеевна получает с 2000 года.

— Когда отмечали день рождения бабушки, приезжал глава района, разговаривал с ней. Бабушка оказалась в курсе последних новостей, например, про выборы в США сказала, что ей не важно, кто станет президентом, главное, чтобы войны не было, — рассказал Василий Спаи. — А на вопрос, откуда она всё знает, ответила, что из «Областной газеты».