Возьмёмся за руки, скользя, чтоб не упасть поодиночке!
30 ноября 2016, 18:46 / Общество
- Опубликовано в №224 от 01.12.2016
Международный союз конькобежцев по предложению Скипидарской областной коньковой федерации утвердил новые элементы в фигурном катании.
АБРИКОЛЬ
Прыжок с отскоком от борта. Двойной А. – с отскоком от двух бортов, тройной – от трёх бортов и т. д.
ВАЛЕТИК («69»)
Положение партнёров «ноги-голова» и «голова-ноги» при горизонтальном вращении лёжа на льду.
ГАМБУРГЕР
Парное вращение, плотно прижавшись друг к другу.
ДОРОЖКА ЭСКОБАРА (коксель)
Скольжение носом по льду.
ДУРАКСЕЛЬ
Случайно удавшийся прыжок.
БУШПРИТБЕРГЕР
Прокат с вытянутой вперёд рукой, вытянутой назад ногой и высунутым языком.
ЁКСЕЛЬ (моксель)
Недокрученный аксель.
КОАКСЕЛЬ
То же самое, что и аксель, но прыжок производится через телевизионный кабель, лежащий на льду.
КРАСАВЕЛЛА
Любой удачно выполненный элемент.
ОТБРОС (разинбергер, выброс Разина)
Элемент в парном катании, когда партнёр выбрасывает партнёршу за бортик. Двойной О. – усложнённый элемент для упрямых партнёрш.
СУСЛИК
Стойка перед выступлением.
ШАССИ
Поджимание ног при исполнения тройного акселя после набора высоты.
ЧИЗБУРГЕР
То же самое, что и гамбургер, но выполняется с максимально широкой улыбкой.
ПОДКРУТКА
Вращение пальцем или коньком у виска партнёра (партнёрши). П. также бывает двойная, или обоюдная.
СУМБУР
Каскад подпрыгиваний в короткой хаотичной программе. Во время исполнения С. спортсмен должен не менее восьми раз сменить направление и скорость движения.
ТАКСЕЛЬ
Элемент, при котором партнёр скользит за партнёршей на коротких кривых четвереньках.
ПЕРЕВЕРТАКСЕЛЬ
Так называемый «перевёрнутый аксель».
ФАНЕРА
Перелёт фигуриста от борта до борта параллельно льду с вращением в горизонтальной плоскости.
ПИКСЕЛЬ
Самый мелкий прыжок, в 0,006 оборота.
ШМЯКСЕЛЬ (бумсель, хлопсель, тройной упс)
Прыжок в три оборота с эффектным падением.
ШНИЦЕЛЬ
Прыжок в хлам, в мясо, с плоским падением.
ШТЕМПЕЛЬ
То же, что и шницель, но с оставлением чёткого отпечатка на льду.