Возьмёмся за руки, скользя, чтоб не упасть поодиночке!

30 ноября 2016, 18:46 / Общество

  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Международный союз конькобежцев по предложению Скипидарской областной коньковой федерации утвердил новые элементы в фигурном катании.

АБРИКОЛЬ

Прыжок с отскоком от борта. Двойной А. – с отскоком от двух бортов, тройной – от трёх бортов и т. д.

ВАЛЕТИК («69»)

Положение партнёров «ноги-голова» и «голова-ноги» при горизонтальном вращении лёжа на льду.

ГАМБУРГЕР

Парное вращение, плотно прижавшись друг к другу.

ДОРОЖКА ЭСКОБАРА (коксель)

Скольжение носом по льду.

ДУРАКСЕЛЬ

Случайно удавшийся прыжок.

БУШПРИТБЕРГЕР

Прокат с вытянутой вперёд рукой, вытянутой назад ногой и высунутым языком.

ЁКСЕЛЬ (моксель)

Недокрученный аксель.

КОАКСЕЛЬ

То же самое, что и аксель, но прыжок производится через телевизионный кабель, лежащий на льду.

КРАСАВЕЛЛА

Любой удачно выполненный элемент.

ОТБРОС (разинбергер, выброс Разина)

Элемент в парном катании, когда партнёр выбрасывает партнёршу за бортик. Двойной О. – усложнённый элемент для упрямых партнёрш.

СУСЛИК

Стойка перед выступлением.

ШАССИ

Поджимание ног при исполнения тройного акселя после набора высоты.

ЧИЗБУРГЕР

То же самое, что и гамбургер, но выполняется с максимально широкой улыбкой.

ПОДКРУТКА

Вращение пальцем или коньком у виска партнёра (партнёрши). П. также бывает двойная, или обоюдная.

СУМБУР

Каскад подпрыгиваний в короткой хаотичной программе. Во время исполнения С. спортсмен должен не менее восьми раз сменить направление и скорость движения.

ТАКСЕЛЬ

Элемент, при котором партнёр скользит за партнёршей на коротких кривых четвереньках.

ПЕРЕВЕРТАКСЕЛЬ

Так называемый «перевёрнутый аксель».

ФАНЕРА

Перелёт фигуриста от борта до борта параллельно льду с вращением в горизонтальной плоскости.

ПИКСЕЛЬ

Самый мелкий прыжок, в 0,006 оборота.

ШМЯКСЕЛЬ (бумсель, хлопсель, тройной упс)

Прыжок в три оборота с эффектным падением.

ШНИЦЕЛЬ

Прыжок в хлам, в мясо, с плоским падением.

ШТЕМПЕЛЬ

То же, что и шницель, но с оставлением чёткого отпечатка на льду.

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