На Среднем Урале начали чеканить квадратные деньги

В каждом из четырёх углов платы — клейма с двуглавым орлом, увенчанным тремя императорскими коронами и держащим в лапах скипетр и державу

Опубликовано в №224 от 01.12.2016

В 1725 году Екатеринбургский монетный двор отчеканил первые монеты.

В 1724 году один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев по поручению Петра I находился в Швеции — знакомился с политическим и экономическим устройством страны. Среди прочего Татищеву приглянулась местная монетная система и тяжёлые медные монеты — платы. В очередном письме российскому императору Татищев предложил наладить в стране чеканку подобных монет. Петру идея пришлась по душе. В России как раз подводили первые итоги крупной финансовой реформы, начатой ещё в 1700 году. Помимо всего прочего были введены и новые деньги — началась регулярная чеканка серебряных рублей и медных копеек. Когда появилась необходимость поставить на поток производство медных денег, Пётр I распорядился открывать монетные дворы рядом с местами выплавки меди… Зная об этом, Татищев, естественно, пролоббировал открытие производства медных плат в Екатеринбурге — уж чего-чего, а меди у нас было достаточно.

Летом 1725 года, уже после смерти Петра, был подписан указ, велевший «делать из красной чистой меди платы».

Екатеринбургский монетный двор выпускал платы чуть больше года: 31 декабря 1726 года Екатерина I остановила «делание плат». Уже выпущенные платы начали отправлять на переделку, так что до нынешних дней дошло совсем небольшое количество этих монет. Иногда их можно встретить на аукционах; так, в 2009 году на аукционе в Москве одна из таких копеек была продана за 2 миллиона рублей.