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Поджоги машин на Урале выгодны владельцам парковок?

30 ноября 2016, 19:18 / Общество
Огонь почти полностью уничтожил вазовскую «девятку», сгоревшую на Рассветной. С начала года на территории области произошло более 550 пожаров на автомобильном транспорте. Фото: Марина Колчина

Огонь почти полностью уничтожил вазовскую «девятку», сгоревшую на Рассветной. С начала года на территории области произошло более 550 пожаров на автомобильном транспорте. Фото: Марина Колчина

  • Опубликовано в №224 от 01.12.2016

Едва ли не каждую ночь в Екатеринбурге горят автомашины. В происходящем обвиняют хулиганов, пироманов, коммунальщиков, но есть и другая версия.

Очередное возгорание произошло в ночь на среду во дворе нового жилого комплекса «Рассветный» на одноимённой улице в микрорайоне ЖБИ. Предварительная причина – короткое замыкание, но окончательных результатов эксперты пока не дали. Руководители городской, областной полиции и правоохранители пока не озвучивают никаких итогов.

– Каждый факт возгорания автомашин правоохранительные органы не оставляют без внимания. На место происшествия при поступлении сигнала о горении автотранспорта выезжает следственно-оперативная группа. После получения результатов пожарно-технической экспертизы проводится конкретная работа: изучаются данные камер видеонаблюдения, показания свидетелей и местных жителей, – отмечают в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Часто именно видеозаписи помогают в раскрытии таких преступлений, однако во дворе ЖК «Рассветный» видеокамер нет.

– Дом начал активно заселяться в 2016 году. Нужно было просто собрать деньги, и видеонаблюдение было бы установлено. Но почему-то большинство жильцов решило, что им и домофона хватает, – рассказала «ОГ» одна из жительниц дома в «Рассветном».

Если эксперты подтвердят возгорание «вследствие действия неустановленных лиц» – задача для них усложнится. В этом случае никаких трений с коммунальщиками у жильцов дома нет, и угроз никому не поступало.

Кстати, машины в «Рассветном» стоят плотно – удивительно, что сгорела только «девятка». В вечернее и ночное время поставить машину во дворе некуда, а на платные парковки люди ехать не хотят. «Зачем тратить деньги, если авто может переночевать и во дворе?», – размышляет большинство автовладельцев. Особенно если машина застрахована по КАСКО.

Версия о том, что за пожарами машин стоят те, кто владеет платными автопарковками, озвучивается уже не первый раз.

– К поджогам машин могут быть причастны разные люди: хулиганы, владельцы охраняемых парковок, – пояснил «ОГ» депутат Заксобрания области Михаил Зубарев. – Платные стоянки у нас в городе стоят полупустыми. Автовладельцы предпочитают сэкономить, ставят свои машины во дворах. Я, конечно, не могу кого-то обвинять, но понятно, что владельцы охраняемых парковок заинтересованы в увеличении числа клиентов. А как добиться этого? Либо привлечь выгодными предложениями по оплате, либо напугать.

Депутат отметил: лет десять назад в Екатеринбурге машинам, оставленным во дворах, нередко спускали колёса. Возможно, ставки в борьбе за прибыль поднялись.

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