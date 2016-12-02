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В Екатеринбург прибыл ельцинский лимузин, ездивший быстрее «Ласточки»

2 декабря 2016, 00:00 / Общество
Лимузин Ельцина - самый популярный экспонат в музее первого Президента, почти никто не уходит оттуда без фотографии на фоне шикарного ЗИЛа. Фото: Александр Исаков

Лимузин Ельцина - самый популярный экспонат в музее первого Президента, почти никто не уходит оттуда без фотографии на фоне шикарного ЗИЛа. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» лимузин первого Президента России Бориса Ельцина.

Бронированный ЗИЛ-41052 доставили в столицу Урала из Москвы: из гаража лимузин выехал самостоятельно, но на Урал отправился товарным поездом. На тот момент ельцинскому ЗИЛу исполнилось уже 16 лет, но машина была в отличном состоянии — она и сегодня считается одной из самых защищённых в мире.

Вес президентского лимузина — 4,75 тонны (для сравнения: ГАЗ-3110 «Волга» весит около 1,5 тонны), длина — более шести метров. Для управления такой махиной требовались водительские права грузовой категории. Мощность двигателя составляет 315 лошадиных сил, а максимальная скорость — 190 километров в час (больше, чем у современного скоростного поезда «Ласточка»). Автомобиль оснащён системой антипрослушки и защитой от радиации. Салон скромный: никакого золота и дорогих украшений, всё максимально просто и функционально. Подобные автомобили на Московском автомобильном заводе имени Лихачёва начали изготавливать в 1980-е годы, большинство источников утверждают, что всего на свет появилось 13 бронированных ЗИЛов. При их создании была опробована уникальная капсульная техника. Если прежде уже готовый серийный автомобиль обшивали бронёй, то эту машину изначально строили вокруг готовой бронированной капсулы.

— ЗИЛ выдерживает любые пули, даже автоматную очередь по стеклу. Для эксперимента однажды на крышу положили три осколочные гранаты и одновременно взорвали. Сорванная краска и небольшие вмятины, — рассказывал в интервью водитель президента Игорь Васильев (http://yeltsin.ru/news/intervyu-s-lichnym-voditelem-prezidenta-igorem-vasilevym/).

После распада СССР технология стала общедоступной и используется многими производителями. Сегодня оригинальный ЗИЛ-41052 можно купить, однако цена доступна не каждому олигарху — от 600 до 900 тысяч долларов. Екатеринбургу лимузин достался бесплатно — федеральная служба охраны передала его безвозмездно — в дар Ельцин Центру.

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