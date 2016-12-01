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Уралвагонзавод отдадут «Ростеху»
1 декабря 2016, 19:44 / Общество
- Опубликовано в №225 от 02.12.2016
Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» станет структурой гос-корпорации «Ростех». Об этом «Интерфаксу» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что процесс будет запущен в ближайшее время.
На предприятии «ОГ» в комментарии отказали в связи с тем, что «решение принимает собственник».
В октябре «Ведомости» сообщали о том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко. В письме Владимиру Путину Дмитрий Рогозинпредложил передать компанию госкорпорации «Ростех». После этого «Уралвагонзавод» распространил информацию о выполнении гособоронзаказа, согласно которой за последние шесть лет опозданий с его выполнением не было.
Сейчас 100 процентов акций «Уралвагонзавода» принадлежат Росимуществу.