Уралвагонзавод отдадут «Ростеху»

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» станет структурой гос-корпорации «Ростех». Об этом «Интерфаксу» заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отметив, что процесс будет запущен в ближайшее время.

На предприятии «ОГ» в комментарии отказали в связи с тем, что «решение принимает собственник».

В октябре «Ведомости» сообщали о том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин выразил недовольство работой «Уралвагонзавода» и его гендиректора Олега Сиенко. В письме Владимиру Путину Дмитрий Рогозинпредложил передать компанию госкорпорации «Ростех». После этого «Уралвагонзавод» распространил информацию о выполнении гособоронзаказа, согласно которой за последние шесть лет опозданий с его выполнением не было.

Сейчас 100 процентов акций «Уралвагонзавода» принадлежат Росимуществу.