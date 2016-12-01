Акцизы на табак, алкоголь и топливо поднимут в 2017 году

Опубликовано в №225 от 02.12.2016

Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы. Решено поднять акцизы на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты.

Что касается алкоголя, до 36 рублей за литр (на 10 рублей) вырастут акцизы на шампанское из иностранного сырья. Ставка акциза на вина иностранного производства вырастет до 18 рублей за литр (на 9 рублей). По сравнению с 2016 годом повысятся акцизы на крепкий алкоголь (свыше 9 процентов доли спирта) — с 500 рублей до 523 рублей за литр и на алкоголь со средним содержанием спирта (до 9 процентов) — с 400 до 418 рублей.

В 2017 году ставки на все виды табака вырастут до 2 520 рублей, а в список подакцизных товаров войдут электронные сигареты и нагреваемый табак. Ставки акцизов на сигареты в следующем году вырастут до 1 562 рублей за тысячу штук (на 14,5 процента).

Ставка акциза на дизельное топливо в 2017 году составит 6 800 рублей за тонну (сейчас 5 293 рубля), ставка на средние дистилляты 7 800 рублей (сейчас 5 293 рубля). Рост ставки акциза на автомобильный бензин 5-го класса ожидается только в 2018 и 2019 годах — с нынешних 10 130 рублей за тонну до 10 535 и 10 957 рублей соответственно. Ранее в Минфине РФ заявили, что дизель и бензин 5-го класса подорожают на 1-2 рубля.