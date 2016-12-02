Повод остаться в науке

Органические светодиоды, с которыми работает Дмитрий Копчук, позволяют создавать гибкие экраны. Фото: lydogbilde.no

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

Семь научных сотрудников Уральского федерального университета и пять – различных институтов Уральского отделения Российской академии наук получат материальную поддержку на продолжение своих исследований в 2017–2018 годах – они стали победителями конкурса президентских грантов для молодых учёных страны. При этом доктора наук могут претендовать на один миллион рублей в год, а кандидаты – на 600 тысяч рублей в год.

Сергей Стрельцов, ведущий научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН, – единственный доктор наук из свердловских победителей конкурса, остальные – кандидаты. Он уже около 10 лет занимается исследованиями в области фундаментальной физики – изучает взаимосвязь между орбитальной и магнитной структурой вещества.

Сергей Стрельцов, ведущий научный сотрудник Института физики металлов УрО РАН, – единственный доктор наук из свердловских победителей конкурса, остальные – кандидаты. Он уже около 10 лет занимается исследованиями в области фундаментальной физики – изучает взаимосвязь между орбитальной и магнитной структурой вещества.

– В школе нам рассказывают, что электроны находятся на разных орбиталях, которые могут быть, например, в виде гантелей или розеточек, но, оказывается, как раз то, на какой орбитали они находятся, влияет на магнитные свойства вещества, – рассказал Сергей Стрельцов. – И если нам удаётся с помощью какого-то внешнего воздействия поменять орбиталь электрону, то и магнитные свойства вещества могут измениться.



Такие фундаментальные исследования необходимы, чтобы позже, основываясь на них, учёные-практики могли создавать различные устройства. Интересно, что Сергей получает грант уже в четвёртый раз, и, по его словам, именно благодаря этой поддержке остался в науке.

Третий по счёту президентский грант у кандидата наук Дмитрия Копчука, научного сотрудника Института органического синтеза УрО РАН, который к тому же за 2015 год получил и премию Президента РФ – 2,5 миллиона рублей. Дмитрий занимается исследованиями в области органической электроники. Например, он изобрёл молекулярные сенсоры, которые получили название «электронный нос». С их помощью можно обнаружить даже низкие концентрации взрывчатых веществ за счёт изменения их свечения (подробнее – в «ОГ» за 10.02.2016). В течение ближайших двух лет молодой учёный намерен также работать с органическими светодиодами, правда, уже немного в другом направлении.

Третий по счёту президентский грант у кандидата наук Дмитрия Копчука, научного сотрудника Института органического синтеза УрО РАН, который к тому же за 2015 год получил и премию Президента РФ – 2,5 миллиона рублей. Дмитрий занимается исследованиями в области органической электроники. Например, он изобрёл молекулярные сенсоры, которые получили название «электронный нос». С их помощью можно обнаружить даже низкие концентрации взрывчатых веществ за счёт изменения их свечения (подробнее – в «ОГ» за 10.02.2016). В течение ближайших двух лет молодой учёный намерен также работать с органическими светодиодами, правда, уже немного в другом направлении.

– Буду исследовать вопрос, как можно настроить органическую часть определённой молекулы, чтобы она могла стать устойчивым источником света. Это важно, например, для создания нового поколения ламп, которые вытеснят ртутные лампы, – рассказал Дмитрий Копчук.

Практически все свердловские молодые учёные-победители грантового конкурса – представители научно-естественной сферы. Исключение – Яков Лазарев, научный сотрудник Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. Он изучает вопрос, ставший наиболее актуальным в последние пару лет: была ли Россия агрессором по отношению к «Малой России» (Украине) во второй половине XVII и XVIII веках. И как российскому государству в течение долгого времени удавалось удерживать этот регион – насильственно или на добровольных началах? К слову, украинские коллеги нередко без обоснования говорят о таких явлениях, как колонизация и русификация их государства. Интерес Якова к данной тематике сугубо профессиональный.

Практически все свердловские молодые учёные-победители грантового конкурса – представители научно-естественной сферы. Исключение – Яков Лазарев, научный сотрудник Института гуманитарных наук и искусств УрФУ. Он изучает вопрос, ставший наиболее актуальным в последние пару лет: была ли Россия агрессором по отношению к «Малой России» (Украине) во второй половине XVII и XVIII веках. И как российскому государству в течение долгого времени удавалось удерживать этот регион – насильственно или на добровольных началах? К слову, украинские коллеги нередко без обоснования говорят о таких явлениях, как колонизация и русификация их государства. Интерес Якова к данной тематике сугубо профессиональный.

– Здесь нет никакой политики, интерес к вопросу взаимоотношений России с ближайшими государствами возник случайно ещё в школьные годы благодаря романам Генрика Сенкевича. Это пред­определило и моё поступление на исторический факультет, – заявил Яков Лазарев. – Украинской тематикой я занимаюсь уже около шести лет. Сейчас, конечно, интерес к качественным профессиональным исследованиям в этой области вырос.

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