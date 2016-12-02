Евгений Куйвашев призвал журналистов стать партнёрами органов власти

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

В пятницу в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра открылся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ. В этом году он был посвящён теме «Свердловская область — территория опережающего развития».

Несмотря на то, что в числе спикеров были приглашённые гости из других городов, больше всего вопросов журналисты адресовали вице-губернатору Свердловской области Александру Высокинскому как представителю областной власти. Рассуждая о роли прессы, он заявил, что необходимо менять статус медиасообщества: из «подрядчика власти» по доведению позиции власти до населения оно должно превратиться в полноценного участника переговоров. Сейчас, по его словам, некоторые журналисты, взаимодействующие со властью, ведут себя неподобающим образом, выдвигая предложения: «50 тысяч — облить, 70 — похвалить».

По завершении дискуссии на сцену поднялся губернатор региона Евгений Куйвашев, который отметил особую роль СМИ в командной работе по обеспечению опережающего развития области.

— Считаю, что сегодня перед СМИ стоит задача выступать не только критиками, но и партнёрами органов государственной власти, — подчеркнул он.

Завершая церемонию открытия форума, губернатор наградил уральских журналистов. Корреспондент «ОГ» Анна Осипова получила награду всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея».