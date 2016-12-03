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Уральский олигарх на свои средства собрал полк

3 декабря 2016, 00:00 / Общество
Николай Демидов скончался во Флоренции в возрасте 54 лет. Его останки перевезли из Италии в Россию и похоронили в Нижнем Тагиле

Николай Демидов скончался во Флоренции в возрасте 54 лет. Его останки перевезли из Италии в Россию и похоронили в Нижнем Тагиле

  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

В 1812 году генерал-фельдмаршал Михаил Кутузов написал письмо Николаю Демидову. В нём главнокомандующий русской армией передал уральскому олигарху «монаршее (то есть императора Александра I) благоволение» — за формирование Демидовского полка и командование им во время Бородинского сражения.

Николай Демидов был сыном владельца уральских заводов Никиты Демидова. С военной службой Николай был связан с рождения. В первый же год жизни мальчика записали капралом в лейб-гвардии Преображенский полк. В шестнадцать лет он уже служил в армии в качестве флигель-адъютанта генерал-фельдмаршала Григория Потёмкина, а в 27 лет стал тайным советником, что соответствовало званию генерал-лейтенанта.

В начале Отечественной войны 1812 года Николай Никитич в присутствии императора Александра I торжественно обязался собрать на свои средства полк. Своё слово он сдержал. 1-й егерский полк Московского ополчения (в простонародье — Демидовский) был сформирован в июле 1812 года и в составе 1-й Западной армии принял участие в Бородинском сражении на оконечности левого фланга русской армии. Полк состоял по большей части из крестьян Демидова. В сражении с армией Наполеона они выполняли в основном вспомогательную роль — участвовали в строительстве укреплений на Бородинском поле, выносили раненых с поля боя и сопровождали военнопленных.

«Имел я щастие доводить до высочайшего сведения государя императора, что вы с начала ополчения Московской военной силы употребили всевозможные способы к усовершенствованию вверенного вам полка (…) показали себя самым деятельным и исправным начальником, — говорилось в письме Кутузова Демидову. — Его императорское величество потому соизволил мне поручить ва­шему превосходительству изъявить монаршее благоволение.»

Наряду со взрослыми представителями династии в боях принимал участие старший сын Николая Никитича, четырнадцатилетний Павел Демидов в чине поручика. Позже за отличие в Бородинской битве приказом главнокомандующего Кутузова он был произведён в прапорщики, вступил в ряды регулярной армии и прослужил там около пятнадцати лет. А сам Николай Демидов, кроме благодарности Кутузова, был награждён орденами св. Анны I степени и св. Владимира III степени.

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