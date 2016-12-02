В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза

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Опубликовано в №226 от 03.12.2016

В августе на 91-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев. В пятницу в Заречном в память о нём открыли мемориальную доску.

Как рассказали «ОГ» в информационном отделе администрации муниципалитета, памятная доска появилась на доме на Алещенкова, 8, где жил Николай Григорьев. На торжественной церемонии собралось около 70 человек. Ребята из военно-патриотического движения «Юнармия» выстроили почётный караул, играл духовой оркестр. Сегодня в Заречном в живых осталось 17 ветеранов Великой Отечественной войны, несколько из них приняли участие в открытии мемориальной доски.