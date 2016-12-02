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В Екатеринбурге появится Детский технический университет

2 декабря 2016, 19:04 / Общество
По замыслам организаторов Детского технического университета в Екатеринбурге, занятия наукой должны вызывать интерес у школьников. Фото: Алексей Кунилов

По замыслам организаторов Детского технического университета в Екатеринбурге, занятия наукой должны вызывать интерес у школьников. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

На Среднем Урале готовы выполнить поручение президента сформировать центры поддержки одарённых детей на базе лучших школ. Это задание прозвучало в Послании Федеральному собранию 1 декабря.

В Уральском федеральном университете с начала этого года готовились открыть проект по работе с детьми, желающими более углублённо изучать предметы технической направленности. Недаром лицей СУНЦ УрФУ уже завоевал право быть опорной площадкой Всероссийского образовательного центра «Сириус», который находится в Сочи. Сейчас педагоги

СУНЦа как раз готовят проектную смену, которая соберёт в феврале у моря 200 одарённых школьников со всей России, и 20 из них будут представлять Свердловскую область. В течение трёх недель лучшие ученики, показавшие успехи в исследовательской деятельности, будут заниматься в «Сириусе» физикой, математикой, химией, биологией и информатикой.

— Нельзя привлечь детей к изучению науки, а потом их бросить, — считает директор лицея СУНЦ УрФУ Андрей Мартьянов. — С ними надо продолжать работать, чтобы они не потеряли своей заинтересованности. Мы создали целый цикл работы по поддержке этих школьников — кроме разнообразных турниров, конкурсов и олимпиад, планируем проводить зимнюю и летнюю сессии.

Зимняя сессия соберёт в Екатеринбурге талантливых детей с шестого по восьмой класс сразу же после новогодних праздников: занятия для них начнутся уже второго января, а закончатся шестого. Педагоги составили программу сессии на стыке общего и дополнительного образования, которая не позволит уйти в чрезмерную теорию и не скатиться к сугубой развлекательности. То есть детям на лекциях, практических занятиях, во время экспериментов будет и полезно, и нескучно.

— На первой зимней сессии мы зададим импульс для исследовательской работы школьников, — рассказывает Андрей Мартьянов. — Каждый участник получит свою тему проектной деятельности с последующим приглашением на конкурс — его мы проведём весной. Педагоги лицея и преподаватели УрФУ будут сопровождать научный поиск школьников и после окончания занятий в январе. Работа над проектами позволит более глубоко заняться изучением астрономии, физики, химии, биологии.

Участие в сессии Детского технического университета — абсолютно бесплатное, так что учиться в нём смогут одарённые дети вне зависимости от обеспеченности своей семьи. При этом все «студенты» школьного возраста — это потенциальные участники проектных образовательных смен Всероссийского центра «Сириус». Именно из их числа и будут отбираться те, кого наградят путёвками в Сочи — в феврале 2017-го или в последующие годы.

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