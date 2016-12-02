Человек-пожар

2 декабря 2016, 19:08 / Общество
Фото: bigpicture.ru

Фото: bigpicture.ru

  • Опубликовано в №226 от 03.12.2016

За последний месяц в столице Урала сгорели 18 веранд детских садов. Приметы одного из подозреваемых у полиции есть: рост около 160 сантиметров, красная куртка, джинсы, кроссовки и светлая шапка. Однако злоумышленника до сих

пор не удалось поймать, поэтому администрация Екатеринбурга обратилась

за помощью к жителям города.Горожан просят сообщать о любых подозрительных личностях, замеченных на территориях детских садов или школ. Тому, кто наведёт на след преступника, обещают денежное вознаграждение. Сумма его не называется, но, по словам главы города, «награда будет существенной».

Любую информациюо поджигателях детских садов можно сообщить

по телефонам 112 или 02;

+7 (343) 371–86–02 или

+7 (343) 371–86–03 (комитет административных органов администрации Екатеринбурга) или +7 (343) 294–14–94 (дежурная часть полиции). Конфиденциальность гарантируется

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Общество

час назад

Человек-пожар
Мэрия Екатеринбурга объявила денежное вознаграждение за помощь в поимке поджигателя веранд

час назад

В Екатеринбурге появится Детский технический университет
На Среднем Урале готовы выполнить поручение президента сформировать центры поддержки одарённых детей на базе лучших школ. Это задание прозвучало в Послании Федеральному собранию 1 декабря.

час назад

Повод остаться в науке
12 свердловских молодых учёных получили гранты Президента РФ

час назад

В Заречном открыли мемориальную доску последнему свердловскому Герою Советского Союза
В августе на 91-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза в Свердловской области Николай Григорьев

час назад

Евгений Куйвашев призвал журналистов стать партнёрами органов власти
В пятницу в Екатеринбурге на площадке Ельцин Центра открылся VII Уральский медиафорум региональных и местных СМИ. В этом году он был посвящён теме «Свердловская область — территория опережающего развития»

3 часа назад

Отходы региона сосредоточены в 16 городах
Мы продолжаем рассказывать о том, как за 12 месяцев изменилось качество окружающей среды в Свердловской области, опираясь на данные государственных экологических докладов за 2014 и 2015 годы (начало в «ОГ» от 26 и 30 ноября).

3 часа назад

VII Уральский медиафорум независимых региональных и местных СМИ
В рамках VII Уральского медиафорума независимых региональных и местных СМИ губернатор Евгений Куйвашев вручил награды представителям уральских СМИ.

4 часа назад

Энергетики сняли с проводов ЛЭП квадрокоптер, который едва не оставил Екатеринбург без света и воды
Грозотрос отцепили от линии, опустили на землю, а после освобождения беспилотника - смонтировали снова.

20 часов назад

В Екатеринбург прибыл ельцинский лимузин, ездивший быстрее «Ласточки»
Три года назад (в 2013 году) в Екатеринбурге «припарковался» лимузин первого Президента России Бориса Ельцина.

1 декабря 2016

Акцизы на табак, алкоголь и топливо поднимут в 2017 году
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении списка подакцизных товаров и увеличении ставок акцизов на 2017–2019 годы. Решено поднять акцизы на вина и шампанское, сидр и медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а также на все виды табака, автомобильный бензин 5-го класса, дизельное топливо и средние дистилляты.

Последние новости
Что было раньше