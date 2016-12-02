Человек-пожар

Фото: bigpicture.ru

Опубликовано в №226 от 03.12.2016

За последний месяц в столице Урала сгорели 18 веранд детских садов. Приметы одного из подозреваемых у полиции есть: рост около 160 сантиметров, красная куртка, джинсы, кроссовки и светлая шапка. Однако злоумышленника до сих

пор не удалось поймать, поэтому администрация Екатеринбурга обратилась

за помощью к жителям города.Горожан просят сообщать о любых подозрительных личностях, замеченных на территориях детских садов или школ. Тому, кто наведёт на след преступника, обещают денежное вознаграждение. Сумма его не называется, но, по словам главы города, «награда будет существенной».

Любую информациюо поджигателях детских садов можно сообщить

по телефонам 112 или 02;

+7 (343) 371–86–02 или

+7 (343) 371–86–03 (комитет административных органов администрации Екатеринбурга) или +7 (343) 294–14–94 (дежурная часть полиции). Конфиденциальность гарантируется