Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение

Мороз-Урал (слева) подарил своему коллеге Деду Морозу тагильский расписной поднос. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.

Традиционное путешествие Деда Мороза по стране в этом году началось 18 ноября. Екатеринбург стал на его пути уже десятым городом. Всего в рамках совместной с телеканалом «НТВ» акции «Путешествие Деда Мороза» самый главный дедушка страны посетит 20 городов. В Екатеринбурге, помимо массового гулянья в парке имени Маяковского в субботу, российский Дед Мороз посетил гематологическое отделение Областной детской клинической больницы № 1, детский дом при Свердловском областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже. А также заехал в гости к ребятам, чьи письма ему показались самыми искренними.

— Выбрали, например, письмо слабовидящей семилетней Варвары Князевой, — рассказала во время пресс-конференции помощница Деда Мороза тележурналист Инна Осипова. — Она сочиняет стихи, рассказы. Варвара мечтала получить принтер Брайля, чтобы её творчество смогли увидеть другие.

Дед Мороз уже получил более 20 тысяч писем от жителей России, причём пишут ему не только дети, но и взрослые.

— Подарки заказывают разные, часто новинки техники, игрушки, иногда просят совета, например, девушки молодые хотят, чтобы я подсказал, как найти жениха, — рассказал Дед Мороз. — Но меня больше всего радует, когда просят не за себя, а за других, чтобы родные были здоровыми, мир был.

Дед Мороз признался, что у него есть принцип — никогда не дарить игрушечное оружие, чтобы дети не привыкали стрелять друг в друга даже понарошку.

Поприветствовать своего коллегу приехал и Мороз-Урал. А Нина Журавлёва, заместитель министра общего и профессионального образования Свердловской области, отметила, что именно с визита главного дедушки страны начинается череда праздничных новогодних мероприятий в регионе.

Поздравил российский Дед Мороз с наступающим Новым годом и читателей «ОГ». Он пожелал хороших новостей, здоровья, пообещал приложить все свои «морозные» усилия, чтобы добрые желания свердловчан исполнились, а также пригласил всех в гости в Великий Устюг. Видеообращение к читателям можно посмотреть на нашем сайте oblgazeta.ru.