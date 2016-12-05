Игры со спичками закончились

Несколькими днями ранее администрация Екатеринбурга обратилась к жителям города с просьбой о помощи. Тем, кто наведёт на след преступника, обещали хорошее денежное вознаграждение. Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В воскресенье вечером, 4 декабря, полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в многочисленных поджогах веранд детских садов. 19-летний злоумышленник был пойман с поличным — он пытался спалить игрушки на очередной веранде в микрорайоне ЖБИ. Молодой человек уже признался в причастности к остальным поджогам, которых, напомним, за эту осень случилось около двадцати.

Как сообщили «ОГ» в пресс-группе УМВД России по городу Екатеринбургу, поджигателя задержали сотрудники полиции, которые патрулировали в это время район ЖБИ. Дело в том, что накануне, в субботу, 3 декабря, произошёл очередной случай поджога детского садика. И снова — в районе ЖБИ, который пострадал от рук пиромана больше остальных. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21:39, за десять минут пожарные справились с огнём, пострадала внутренняя отделка веранды. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов усилили проверки территории дошкольных учреждений в этом районе.

Пироманом оказался 19-летний студент одного из учебных заведений Екатеринбурга (по информации некоторых СМИ — строительного техникума). Он подходит под описание злоумышленника, которого зафиксировали камеры видео-

наблюдения одного из пострадавших детских садов: рост около 160 сантиметров, красная куртка, светлая шапка, джинсы и кроссовки. Опознали его и некоторые очевидцы событий. Причастность его к остальным случаям ещё предстоит доказать, но сам подозреваемый не отрицает свою вину. Свои действия он объясняет «неприязненным отношением к детским садам» и признаётся в том, что поджоги совершал в состоянии алкогольного опьянения. По неподтверждённым данным, молодой человек состоит на учёте у психиатра.

Пироман держал в страхе все садики города больше месяца. С ноября 2016 года в Екатеринбурге сгорели около 20 веранд, где днём гуляют дошкольники. Ненавистник детских садов орудовал в вечернее время в восточной части города. Горели садики во Втузгородке, на Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, в Пионерском и Парковом районах, а также в микрорайоне Компрессорный. Многие детские сады вынуждены были усилить охрану или поставить на своей территории мощные фонари, однако эти меры не особо спасали от действий хулигана.

Подозреваемый сейчас находится в отделе полиции. Какое наказание ему грозит — пока трудно сказать, это ещё предстоит установить. Формально его действия не попадают под Уголовный кодекс РФ, потому что ущерб, который он нанёс своими действиями — незначительный для юридического лица, пояснили «ОГ» в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Тем временем «незначительный ущерб» вынуждены выплачивать заведующие садиками или родители дошкольников — в бюджете организации не предусмотрены траты на устранение последствий поджогов. Так, стоимость ремонта новой веранды детского сада №34, пострадавшей от рук пиромана 16 ноября, пришлось оплатить из своего кармана его заведующей Евгении Перепечаевой.

Благодаря стараниям пиромана детсадовцы вынуждены были гулять среди обгоревших руин. Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области