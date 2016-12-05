В суд — через Интернет

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.

Чтобы подать жалобу в Верховный суд прямо из дома, достаточно заполнить специальную форму на сайте суда. Такая возможность появится в России с 1 января 2017 года, когда вступят в силу поправки в Гражданско-процессуальный, Арбитражный процессуальный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Кроме того, граждане, зарегистрированные на сайте госуслуг, смогут участвовать в судебном разбирательстве через Интернет. Но вначале заявления, ходатайства, другие документы, подписанные электронной подписью, придётся направить через сайт суда. Затем можно будет получать копии судебных актов, извещения, вызовы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, в «Личном кабинете» на сайте госуслуг.