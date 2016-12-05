час назад
Цены на тепло разморозили
На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление
2 часа назад
Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей
В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.
2 часа назад
До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.
2 часа назад
Книга от Козицына ушла за три миллиона рублей
В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.
2 часа назад
Уралец стал лучшим специалистом России на чемпионате рабочих профессий в Швеции
Житель Екатеринбурга Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации «Электроника» и медаль «The Best of Nation» как лучший российский специалист на чемпионате рабочих профессий в Гётеборге (Швеция).
2 часа назад
Жизненно необходимые лекарства подорожали втрое
Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы просто отказались от выпуска части продукции. В Свердловской области в 2015 году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.
3 часа назад
В суд — через Интернет
Для подачи иска гражданину достаточно иметь «Личный кабинет» на портале госуслуг.
3 часа назад
Игры со спичками закончились
Полиция задержала с поличным поджигателя веранд в детских садах Екатеринбурга.
4 часа назад
Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.
4 часа назад
Дед Мороз привёз на Урал новогоднее настроение
В выходные в столицу Урала приезжал российский Дед Мороз — тот самый, из Великого Устюга. Он поздравил всех свердловчан с наступающим Новым годом, а некоторым — вручил подарки.