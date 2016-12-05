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Уралец стал лучшим специалистом России на чемпионате рабочих профессий в Швеции

5 декабря 2016, 18:52 / Общество
  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

Житель Екатеринбурга Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации «Электроника» и медаль «The Best of Nation» как лучший российский специалист на чемпионате рабочих профессий в Гётеборге (Швеция).

Европейский чемпионат проходил с 1 по 3 декабря, в нём приняли участие команды 28 стран. Сборная России в составе 43 человек заняла первое место в общекомандном зачёте, набрав наибольшее количество балов — 15 882. Всего национальная сборная WorldSkills Russia завоевала пять медалей: две золотые (в номинациях «Электроника», «Обслуживание холодильной и вентиляционной техники»), две серебряные («Графический дизайн», «Мобильная робототехника») и одну бронзовую («Сетевое и системное администрирование»).

— Соревнования по компетенции «Электроника» предполагали сборку участниками муляжа игрового автомата. У нас было девять часов на программирование, три часа — на поиск и ремонт неисправностей, два часа — на сборку, час — на разработку специальной схемы и 30 минут на подготовку презентации работы, — рассказал «ОГ» Максим Кадников. Вторая медаль «The Best of Nation» вручается одному участнику сборной страны, тому, кто принёс наибольшее количество баллов команде.

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