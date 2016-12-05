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Жизненно необходимые лекарства подорожали втрое

5 декабря 2016, 18:48 / Общество
По состоянию на середину 2016 года прекращено производство 190 препаратов, входящих в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и предполагается прекратить выпуск ещё 160. Фото: Александр Исаков

По состоянию на середину 2016 года прекращено производство 190 препаратов, входящих в реестр жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и предполагается прекратить выпуск ещё 160. Фото: Александр Исаков

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы просто отказались от выпуска части продукции. В Свердловской области в 2015 году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.

Как рассказала «ОГ» гендиректор «Ирбитского химфармзавода» Людмила Солодухина, свердловское предприятие остановило поставки на российский рынок семи препаратов в нижней ценовой категории.

— Фармзаводы не имеют собственной субстанции и приобретают сырьё за валюту. Падение рубля потребовало индексации цен на готовый продукт процентов на 20–30, иначе выпуск препаратов стоимостью до 50 рублей становится нерентабельным. Поэтому вместо парацетамола за 20 рублей потребитель будет покупать панадол — то же самое лекарство, но за 200 рублей, — говорит Солодухина. Завод нашёл способ не останавливать линии совсем — препараты уходят на рынок стран СНГ, где нет такого жёсткого госрегулирования. Под вопросом сохранения ещё пять товарных позиций. На грани рентабельности выпуск инфузионных растворов на «Медсинтезе».

По состоянию на середину 2016 года прекращено производство 190 препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, и предполагается прекратить выпуск ещё 160. Из-за снижения рентабельности от производства социальных препаратов отказались многие российские предприятия: фармацевтическая фабрика Санкт-Петербурга, заводы группы «Биотэк» (отказ от 50 препаратов из списка ЖНВЛП). Около 50 компаний отказались от выпуска преднизолона (противовоспалительное средство). Практически единственным производителем преднизолона является российский завод «Гедеон Рихтер».

В московском представительстве «Гедеон Рихтер» сообщили, что прогнозировали ситуацию и увеличили объём выпуска лекарства. «Производство препарата осуществляется на заводе в Московской области последние 10 лет бесперебойно. Препарат является классическим базовым препаратом для лечения многих сложных заболеваний. Мы приняли решение продолжить его поставку независимо от курса евро и нерентабельности производства. Несмотря на то, что стоимость субстанции выросла, предельно допустимая отпускная цена на наш препарат составляет 69 рублей за 100 таблеток. Цена зафиксирована в установленном порядке в конце 2015 года», сказано в комментарии производителя. Поиск через электронные сервисы в Екатеринбурге показывает, что лекарство продаётся по цене от 100 рублей.

Левомицетин, который делали в Ирбите, в аптеках стоит более 100 рублей, тогда как в 2014 году его можно было найти по цене втрое ниже. И это происходит по каждой позиции — снижение предложения привело к росту цен даже в регулируемом сегменте. Эксперты DSM Group фиксируют снижение продаж в аптеках самых дешёвых лекарств из списка ЖНВЛП на четыре процента за восемь месяцев 2016 года. На столько же выросла средняя цена лекарственного средства в этой же ценовой группе.

ФАС разрабатывает методику регистрации цен ЖНВЛП, которая позволит решить проблему. Сколько времени на это потребуется — пока не ясно. Людмила Солодухина говорит, что фармкомпании предлагали отказаться от модели госрегулирования. Самым лучшим регулятором цены является конкуренция. 400 предприятий России выпускают 150 одинаковых лекарств.

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Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы просто отказались от выпуска части продукции. В Свердловской области в 2015 году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.

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