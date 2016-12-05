До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации области pravo.gov66.ru, до 1 июля следующего года плата за коммуналку останется прежней, а во втором полугодии подорожает не больше чем на 7,5 процента.

Напомним, правительство РФ утвердило индексы изменения платы за ЖКУ по России две недели назад. Со второго полугодия 2017 года суммы в платёжках вырастут у всех россиян. В большинстве муниципалитетов Свердловской области суммы в квитанциях вырастут, как и в среднем по стране, — меньше чем на пять процентов. Тарифы на отдельные коммунальные услуги могут меняться, но общий чек не поднимется выше установленного. Проще говоря, если вы платили за коммуналку 100 рублей, то при индексе на уровне пяти процентов больше 105 рублей уже не заплатите.

Как пояснили в региональной энергетической комиссии, выше этой цифры рост может составить лишь при самом невыгодном, с точки зрения платы, наборе коммунальных услуг и перечне ресурсоснабжающих организаций, но и в этом случае он ограничен 7,5 процентами.

— Установленный порог экономически обоснован и соотносится с предполагаемым уровнем инфляции на следующий год, — пояснил председатель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Общественной палаты региона Сергей Полыганов. — Деньги граждан идут не только на подорожавшие ресурсы, но и частично — на ремонт и модернизацию инфраструктуры, а это позволяет сделать услуги более качественными.

Напомним, что речь идет только о коммунальных платежах. Тарифы на жилищные услуги (содержание и ремонт жилого помещения или вывоз отходов) не подлежат государственному регулированию и устанавливаются управляющими компаниями по согласованию с собственниками жилья.