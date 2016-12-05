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Книга от Козицына ушла за три миллиона рублей

5 декабря 2016, 18:56 / Общество
Участие в "Екатеринбургской ассамблее" принял глава региона Евгений Куйвашев. Он выразил особые слова благодарности соучредителю фонда «Подари жизнь» народной артистке России Чулпан Хаматовой и всей команде фонда. Фото: пресс-служба губернатора

Участие в "Екатеринбургской ассамблее" принял глава региона Евгений Куйвашев. Он выразил особые слова благодарности соучредителю фонда «Подари жизнь» народной артистке России Чулпан Хаматовой и всей команде фонда. Фото: пресс-служба губернатора

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.

Мероприятие посетили все свердловские «випы», включая губернатора региона Евгения Куйвашева. Сама актриса Чулпан Хаматова, которая курирует фонд «Подари жизнь», из-за болезни не смогла присутствовать на вечере, однако поприветствовала гостей по видеоконференцсвязи.

Деньги на благотворительность собрали за счёт продажи билетов на вечер. Вход стоил 20 тысяч рублей, всего пришло 160 человек — ещё один рекорд ассамблеи. Кроме того, на аукцион были выставлены предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников.

Два лота ушло за невиданные ранее суммы. Портрет Чулпан Хаматовой авторства Никаса Сафронова купил за 3 миллиона 60 тысяч рублей президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Всего на 60 тысяч рублей меньше — 3 миллиона рублей — отдал основатель компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский за антикварное издание «Божественной комедии». Этот лот предоставил генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

За 300 тысяч рублей ушли с аукциона бюст Льва Толстого из каслинского литья, изготовленный в 1903 году при жизни писателя по модели известного российского скульптора Роберта Баха (предоставлен Андреем Симановским), статуэтка «Легенды Эльбруса», антикварная карта Российской империи, выполненная известным французским картографом XVIII столетия Жанвье Робером (лот от директора ООО «Малышева 73» Игоря Заводовского).

Также среди гостей разыграли тульский антикварный самовар первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя (продан за 360 тысяч рублей), шаль Лии Ахеджаковой (ушла за 240 тысяч рублей), мемуары первого Президента России Бориса Ельцина (куплены за 180 тысяч рублей). Одним из самых дешёвых лотов оказались клюшка, подписанная хоккеистом Владиславом Третьяком, и хоккейный джерси ХК «Автомобилист» с автографами игроков сборной России (проданы за 60 тысяч рублей). Все вышеперечисленные лоты владельцы передали лично.

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В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.

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