Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей

Опубликовано в №227 от 06.12.2016

В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.

Автобус вёз детей из Ханты-Мансийска домой в Нефтеюганск. Пассажирами были участники секции спортивной акробатики, занимающиеся в спорткомплексе «Сибиряк».

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших. Глава государства сделал это в разговоре с губернатором округа Натальей Комаровой, которая возглавила оперативный штаб и сразу после аварии приехала на место ДТП.

К соболезнованиям также присоединился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Свердловская область готова оказать любую необходимую помощь, помочь скорейшему выздоровлению и реабилитации пострадавших в аварии. Скорбим. Соболезнуем», говорится в телеграмме, направленной Наталье Комаровой.

Также он выразил надежду на то, что слова искренней поддержки и чувство сопереживания жителей Свердловской области в какой-то мере помогут семьям погибших, укрепят их в том, что они не одиноки в своём горе.

СК возбудил уголовные дела по двум статьям: 264 и 238 — «Нарушение ПДД, повлёкшее гибель нескольких человек» и «Оказание услуг, не соответствующих требованиям закона). Водитель автобуса выжил. В связи с автокатастрофой областная прокуратура намерена проверить всех организаторов детских перевозок на Среднем Урале.