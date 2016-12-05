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Цены на тепло разморозили

5 декабря 2016, 19:07 / Общество
Свердловчане сильно удивились ноябрьским квитанциям за тепло. Цены в них оказались на одну- две тысячи больше, чем обычно. Дело в том, что летом этого года в области изменилась система расчёта. Фото: Алексей Кунилов

Свердловчане сильно удивились ноябрьским квитанциям за тепло. Цены в них оказались на одну- две тысячи больше, чем обычно. Дело в том, что летом этого года в области изменилась система расчёта. Фото: Алексей Кунилов

  • Опубликовано в №227 от 06.12.2016 

На Среднем Урале изменилась система расчёта оплаты теплоснабжения. До июля 2016 года ежемесячная сумма была фиксированной и зависела от среднемесячного объёма энергии, который высчитывался на основе показателей прошлого года. Теперь сумма каждый месяц будет меняться и зависеть от фактического объёма потреблённой энергии. Чем ниже температура за окном, тем выше температура теплоносителя, а следовательно — «ценник» в квитанции тоже вырастает.

На прошлой неделе жители разных районов Екатеринбурга заметили, что квитанции за тепло и горячую воду за ноябрь после резкого понижения температуры воздуха им пришли практически на одну-две тысячи рублей больше. Люди стали обращаться в общественные организации, звонить на горячую линию министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, поступали звонки и в редакцию «ОГ». С просьбой разобраться в ситуации в «ОГ» обратилась жительница многоквартирного дома по улице Токарей.

— Если в прошлом году мы в это время платили 1 200 рублей, то сейчас придётся отдать все 2 250, — рассказала Галина Раскостова. — Обратилась в управляющую компанию — мне сказали, что в ноябре за окном была температура 30 градусов мороза и ниже, поэтому теплоносители увеличили свою мощность, и цифры на общедомовом счётчике изменились. Дом у нас старый, 1978 года постройки, индивидуальных счётчиков нет, поэтому сумму с общедомового раскинули на все квартиры. В управляющей компании «Верх-Исетская», к которой относится дом Галины Ивановны, «ОГ» пояснили, что теперь ежемесячные суммы в квитанциях за тепло будут напрямую связаны с температурой за окном.

— С этого отопительного периода ежемесячная плата за тепло рассчитывается по факту потребления. В начале осени суммы небольшие, а с морозами теплоноситель подаётся более высокой температуры, что увеличивает платежи, — говорит пресс-секретарь УК «Верх-Исетская» Ксения Башкирцева. — Ранее ежемесячные суммы в платёжках зимой были расчётной величиной и зависели от потребления за предыдущий год. В конце года коммунальщики сравнивали начисления с фактическим потреблением и делали корректировку — либо в плюс, либо в минус. С июля текущего года действуют новые правила начисления оплаты за услуги теплоснабжения, утверждённые правительством РФ.

В департаменте государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области подтвердили, что ничего противозаконного в действиях управляющих компаний нет.

— До 1 июля 2016 года у нас был расчёт исходя из правил, которые были зафиксированы постановлением правительства РФ № 307. С 1 июля этого года согласно поставлению правительства РФ

№ 354 система расчёта изменилась, — объяснила «ОГ» начальник отдела контроля за порядком предоставления коммунальных услуг департамента Ирина Ступникова. — Ещё в начале года мы начали размещать информацию для свердловчан о том, что переходим на новую систему оплаты и платежи зимой 2016–2017 года будут отличаться не только от платежей прошлого года, но и между собой. Сейчас за отопление мы платим как за другие коммунальные услуги: суммы будут зависеть от фактического объёма потребления тепловой энергии. Если декабрь будет таким же холодным, как ноябрь — суммы в квитанциях будут такими же высокими.

По прогнозам синоптиков, нынешняя зима на Среднем Урале будет холодной, особенно — на севере области. Поэтому, если после резкого похолодания в квитанциях за теплоснабжение вы видите суммы выше обычных — удивляться не стоит. Фото: Алексей Кунилов

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