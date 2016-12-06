Президент утвердил новую политику информационной безопасности

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ». Прежняя доктрина, принятая в 2000 году, признана утратившей силу.

В документе на 16 страницах изложены основные направления информационной безопасности обороны страны, экономики, науки, технологий и образования, а также стратегической стабильности.

«Одним из основных негативных факторов, влияющих на состояние информационной безопасности, является наращивание рядом стран возможностей информационно-технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях, — говорится в документе в разделе «Основные информационные угрозы». — Возможности трансграничного оборота информации всё чаще используются для достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-политических, а также террористических экстремистских, криминальных и иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратегической стабильности».

Среди прочих угроз — увеличение информационно-психологического воздействия на население иностранными спецслужбами, большой объём публикующихся в зарубежных СМИ материалов с предвзятой оценкой государственной политики РФ, а также дискриминация российских СМИ за рубежом и рост преступности в киберсреде.

В документе особо оговаривается и такая угроза, как наращивание информационного воздействия на молодёжь с целью «размывания традиционных российских духовно-нравственных ценностей».