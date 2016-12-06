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Почта России запустила собственные самолёты

6 декабря 2016, 17:44 / Общество
Если использование первых двух почтовых самолётов окажется эффективным, не исключено, что авиапочта доберётся и до Урала. Фото: ФГУП «Почта России»

Если использование первых двух почтовых самолётов окажется эффективным, не исключено, что авиапочта доберётся и до Урала. Фото: ФГУП «Почта России»

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

На днях Почта России приступила к перевозке корреспонденции на собственных грузовых самолётах. Первые два ТУ-204С отправились из аэропорта Внуково по маршрутам Москва — Нижневартовск — Якутск и Москва — Иркутск — Анадырь. Самолёты могут перевозить до 30 тонн груза на расстояние до 3 800 километров.

Создать собственный авиа-парк российская почта решила из-за бурного роста объёмов почтовых отправлений в последние годы. Руководители компании связывают эту тенденцию с развитием электронной торговли — россияне всё чаще покупают товары в Интернете и заказывают их доставку по почте. Ранее Почта России при доставке посылок пользовалась только услугами регулярных авиакомпаний, что значительно усложняло процесс — грузы могли подолгу лежать на складах и лететь не оптимальными маршрутами.

— Запуск магистральной почтовой авиации — это новый шаг в развитии почтовой логистики, который позволит сократить сроки доставки отправлений в регионы Дальнего Востока и на Крайний Север, а в перспективе обеспечить регулярные перевозки почты из стран Юго-Восточной Азии и Европы, — отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов. По его словам, самолёты Почты России до конца года в тестовом режиме полетят в Китай, где будут задействованы для оптимизации логистики посылок россиян.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе уральского отделения Почты России, когда авиапочта доберётся до Урала, пока неизвестно. Решение о необходимости дальнейшего расширения авиапарка Почты России будет принято после оценки итогов эксплуатации первых двух самолётов.

Почтовые авиалайнеры оформлены в фирменном цветовом стиле Почты России, каждый из них имеет собственное имя — «Пётр I» и «Екатерина II», в честь государственных деятелей, которые внесли особый вклад в развитие российской почтовой связи. Оба самолёта ранее эксплуатировались в парке авиакомпании «Трансаэро». Общая стоимость двух самолётов ТУ-204С — 3,39 миллиарда рублей. Они приобретены в собственность Почты России. Создание почтового авиа-парка является частью масштабной программы модернизации транспортной инфраструктуры Почты России.

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