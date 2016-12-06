Фото: Антон Плеханов

Опубликовано в №228 от 07.12.2016

Вчера в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга торжественно встретили ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского. Святыню привезли из Симферополя в честь празднования дня памяти великомученицы Екатерины — покровительницы Екатеринбурга и Екатеринбургской митрополии. Святыня уже побывала в Ново-Тихвинском монастыре, в храме святителя Луки Крымского в Компрессорном, храме святых целителей Космы и Дамиана Асийских при областной клинической больнице №1 и в соборе Успения Пресвятой Богородицы на ВИЗе. Сегодня утром, после Божественной литургии, ковчег крестным ходом проводят в Храм-на-Крови, где он пробудет до 11 декабря