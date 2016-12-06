21 минуту назад
«Умный дом» для умных детей
Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
25 минут назад
Фотофакт
Вчера в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга торжественно встретили ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского
28 минут назад
Почта России запустила собственные самолёты
На днях Почта России приступила к перевозке корреспонденции на собственных грузовых самолётах. Первые два ТУ-204С отправились из аэропорта Внуково по маршрутам Москва — Нижневартовск — Якутск и Москва — Иркутск — Анадырь
33 минуты назад
Президент утвердил новую политику информационной безопасности
Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ»
23 часа назад
Цены на тепло разморозили
На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление
23 часа назад
Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей
В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.
23 часа назад
До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.
23 часа назад
Книга от Козицына ушла за три миллиона рублей
В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.
23 часа назад
Уралец стал лучшим специалистом России на чемпионате рабочих профессий в Швеции
Житель Екатеринбурга Максим Кадников завоевал золотую медаль в номинации «Электроника» и медаль «The Best of Nation» как лучший российский специалист на чемпионате рабочих профессий в Гётеборге (Швеция).
23 часа назад
Жизненно необходимые лекарства подорожали втрое
Уральские фармацевтические предприятия прекратили производство дешёвых лекарств из реестра жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Формирование этого списка и предельные отпускные цены на лекарства утверждает Минздрав РФ, а согласовывает цены — Федеральная антимонопольная служба. Но ведомства не видят оснований для повышения цен по просьбе производителей, поэтому заводы просто отказались от выпуска части продукции. В Свердловской области в 2015 году было сокращено производство левомицетина, нистатина, верапамила, в 2016 году — парацетамола, метронидазола, эуфиллина.