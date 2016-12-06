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«Умный дом» для умных детей

6 декабря 2016, 17:51 / Общество
«ОГ» побывала в самой иноовационной школе Камышловского района — в посёлке Порошино. Фото: Павел Ворожцов

«ОГ» побывала в самой иноовационной школе Камышловского района — в посёлке Порошино. Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

Среднюю общеобразовательную школу в посёлке Порошино теперь можно назвать самой инновационной в Камышловском районе. Недавно там закупили современные лабораторные комплексы, электронные конструкторы, 3D-принтер и другое оборудование. «ОГ» узнала, как изменился учебный процесс благодаря техническим новшествам.

Порошинская школа крупнейшая в районе — в ней учится около 700 детей, более 300 — в средних и старших классах. С предложением обзавестись новым оборудованием в рамках проекта «Уральская инженерная школа» выступило Управление образования Камышловского муниципального района. Директор школы Елена Колмогорова отказываться не стала, но предварительно посовещалась с учителями, родителями и учениками. На приобретение оборудования в кабинеты химии, физики, биологии и технологии школа получила значительную сумму — 3 300 000 рублей. Из них 1,5 миллиона рублей — от областного министерства образования и 1,8 миллиона рублей — от администрации Камышловского муниципального района.

Будущее в кабинете физики

Экскурсия по кабинетам для нас проходила прямо во время уроков. Пока одни ребята выполняли задания по физике и биологии, другие с горящими глазами рассказывали о новинках, недавно появившихся в их школе.

— Для меня было открытием, что существует установка «Умный дом» для школ. Здесь есть сигнализация, датчики движения, света и много других функций, которые мы сами можем настраивать даже через телефон, — рассказал 11-классник Максим Апарин. — Это технологии будущего, а мы можем с ними познакомиться прямо в школе.

Правда, пока ребята изучают теорию — не все составные части установки «Умный дом» доставлены в школу, но к новому году должен быть полный комплект. А вот электронные конструкторы для изучения основ электротехники и электроники уже применяются — с их помощью школьники выполняют лабораторные работы по сборке электрических цепей, определению силы тока. Кроме того, в кабинете физики появились различные роботы-конструкторы и «лаборатория Эйнштейна» — планшет, к которому подключаются датчики, например, освещения, сердцебиения.

— Физикой я увлекался и раньше, но сейчас это всё можно попробовать — собрать, запрограммировать робота и решить, интересно мне это или нет, — сказал Максим Апарин.

Новые возможности, появившиеся в школе, отчасти помогли Максиму определиться с будущей профессией и вузом. Пока у него два варианта, но оба требуют глубоких знаний по физике, конструированию и программированию — выпускник планирует подавать документы на сборку летательных аппаратов в Аэрокосмическом университете в Самаре или на инженера летательных аппаратов в военный институт Академии имени Жуковского в Воронеже.

Передайте мозжечок

Одной из основных новинок в кабинете биологии стал цифровой микроскоп, имеющий максимальное увеличение до 600 раз. Он подключается к компьютеру и монитору, поэтому наблюдателями становятся все ребята одновременно. А для самостоятельного выполнения различных исследований школа закупила ещё 15 классических микроскопов (увеличение до 40 раз и наличие подсветки) и 15 микролабораторий.

— Микролаборатории — это просто находка и для учителя, и для ученика. Если раньше учителю приходилось самому готовить материал для изучения, чаще всего им становилась кожура лука, то сейчас здесь есть самые разные микропрепараты: клетки растений, разных частей тела животных и людей, даже хромосомы человека. С этим набором можно провести более 60 лабораторных работ, — рассказала Эльвира Касимова, учитель биологии.

Интереснее теперь будет школьникам изучать и анатомию человека — здесь появились новые резиновые макеты человеческих органов, например, мозга, сердца, желудка. Многие из них разбираются на составные части — подержать в руке и поразглядывать затылочную долю мозга или мозжечок теперь не проблема.

Вышли на самообеспечение

Оборудование появилось и в кабинете технологии — это новейшие станки для производственного обучения: ленточный, шлифовальный комбинированный, сверлильный и фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ).

— Разбираться в нём помогали ученики, для них всё, что касается компьютеров — уже на интуитивном уровне, — поделилась Надежда Безроднова, учитель технологии у мальчиков. — Здесь сначала пишется программа, а потом станок на дереве делает рисунок.

Остальные станки оказались тоже очень нужными. К примеру, раньше, чтобы все элементы поделки были красивыми, их приходилось полировать вручную, сейчас — на станке, что в несколько раз ускоряет процесс. Поэтому восьмиклассник Ванис Гаптулханов надеется успеть сделать родителям подарок на Новый год — «Чайный домик», где будут отделения для пакетиков, для рассыпного чая и для сахара.

А девочки на уроках технологии теперь не только шьют и готовят, но и мастерят фигурки на 3D-принтере.

— О 3D-печати мы часто слышим из СМИ, теперь школьники наконец-то получили представление, как это происходит на самом деле, — прокомментировала директор Порошинской школы Елена Колмогорова. — Работа на таком принтере поможет расширению пространственного мышления ребят, улучшению навыков программирования — ведь сначала необходимо задать параметры объекта, который вы хотите получить.

Комментарий

Галина ПОЛЯКОВА, начальник отдела программных мероприятий министерства общего и профессионального образования Свердловской области:

— Программа по оснащению школ инновационным оборудованием в рамках «Уральской инженерной школы» реализуется уже два года согласно указу губернатора области. В учебном 2016–2017 году Порошинская школа одна из первых выбрала и приобрела оборудование и сразу начала применять его в учебном процессе. До этого в учебном 2015–2016 году уже были оборудованы школа № 9 в Асбесте, школа № 22 в Верхней Пышме, школа № 29 в Берёзовском и некоторые другие, всего 12 школ за два года. Что касается денег, то министерство выделяет 1,5 миллиона рублей, и 1,5 или 1,8 миллиона рублей добавляет администрация района или города, поэтому суммы примерно одинаковые у всех школ.

При помощи 3D-принтера и новых станков ученики будут изготавливать пластиковые объёмные геометрические фигурки для кабинета математики и деревянные рамки для оформления коллажей в рекреациях.

Помимо новых возможностей у школы появились и новые обязательства — теперь сюда будут приезжать ребята из других 12 школ Камышловского района для выполнения лабораторных работ по физике, химии, биологии.

— Нашим педагогам и ученикам предстоит помогать осваивать новую технику учителям и детям из других школ. Но мне кажется, это правильно: оснастить сразу все школы инновационным оборудованием невозможно. Кому-то стадион помогают отстроить с современным покрытием, например, Обуховской школе нашего района, и уже мы к ним будем ездить на соревнования, — прокомментировала Елена Колмогорова.

Через WiFi на телефоне школьники смогут управлять «Умным домом». Фото: Павел Ворожцов

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