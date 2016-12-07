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В Верхней Туре построили 35-метровый мост

7 декабря 2016, 00:00 / Общество
Официально это река Сива, но местные жители называют её не иначе как Сивёнка. А строительство моста через неё верхнетуринцы не без иронии прозвали «стройкой века». Фото: Галина Соколова

Официально это река Сива, но местные жители называют её не иначе как Сивёнка. А строительство моста через неё верхнетуринцы не без иронии прозвали «стройкой века». Фото: Галина Соколова

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

Три года назад (в 2013 году) в Верхней Туре открыли открыли долгожданный новый мост через реку Сива.

Речка Сива — совсем небольшая, но ближе к месту слияния с полноводной рекой Турой русло Сивы становится очень широким. Всё бы ничего, но этот «речной перекрёсток» находится аккурат в центре города Верхняя Тура и заметно осложняет движение по одной из крупнейших улиц — Карла Маркса. Старый мост там обветшал настолько, что жители каждую весну с замиранием сердца ждали — вот-вот снесёт мост, а то, глядишь, он и сам развалится… Проектирование нового моста затеяли ещё в 2008 году, но грянул кризис, и дело встало.

Наконец, в начале 2013 года областной бюджет выделил верхнетуринцам 17, 3 миллиона рублей, ещё миллион добавила местная казна, и в мае подрядчик приступил к работам. Но на этом приключения не закончились — в июле из-за сильных осадков случился бурный паводок, так что строить мост не было никакой возможности. Поэтому-то объект сдали не в октябре, как планировалось, а в декабре.

За три недели до Нового года жители Верхней Туры получили прекрасный подарок — современный надёжный мост длиной 35 метров и шириной восемь метров. На мосту предусмотрено две полосы движения для автомобилей и две дорожки для пешеходов.

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