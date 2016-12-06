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Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Инна Осипова*, тележурналист канала «НТВ»

6 декабря 2016, 17:59 / Общество
  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

В этом году, как и в прошлом, я была в командировках в Донецке — по месяцу каждый раз.

  •  Я видела, как там живут дети в прифронтовых посёлках — практически на передовой.    Они ходят в школу по минным полям, почти каждый день их дома подвергаются            обстрелам…
  •  Я бы хотела, чтобы в тех местах поскорее установился мир, чтобы не было
  •  конфликтов у  России ни с кем, а тем более с нашими соседями.
  •  А для себя пожелала бы лишь, чтобы было больше добрых новостей,
  •  о которых буду в  следующем году рассказывать телезрителям.
  •  
  • *Инна Осипова, тележурналист. В 1999 году окончила факультет журналистики  УрГУ (ныне УрФУ). Была репортёром «4 канала», «Студии-41». С 2003 по 2013 год  возглавляла филиал «НТВ» в Екатеринбурге. С 2013 года работает корреспондентом  «НТВ» в Москве.
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