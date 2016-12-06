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Пасьянс. Знакомства. Рисование

6 декабря 2016, 18:47 / Общество

  • Опубликовано в №228 от 07.12.2016 

Новинка

  • Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое. Компания «Microsoft» выпустила недавно приложение «Microsoft Solitaire Collection» с набором карточных игр, бывших бешено популярными на всех компьютерах 25 лет назад. В набор входят несколько версий «Солитёра», «Косынка», «Паук» и «Пирамида». Многие любители ретро уже оценили приложение и остались в восторге. «Я с трудом могу поверить, что «Microsoft» наконец решил разработать свои пасьянсы для iOS. Вы даже не можете себе представить, сколько раз мне хотелось, чтобы они появились в форме приложения. Мне очень нравится этот римейк вечной классики не только из-за различных типов пасьянсов, которые они предлагают, но и из-за различных режимов игр», написал в отзывах AppStore один из пользователей. Пасьянсы доступны как на iOS-платформе, так и для владельцев Android. Приложение бесплатное, но содержит рекламу.

Сделано на Урале

  • Популярное приложение для знакомств «ДругВокруг» разработано в Екатеринбурге семь лет назад. Изначально оно было создано как JAVA-приложение для обычных сотовых телефонов. Там можно было общаться со знакомыми в чате и с помощью bluetooth искать новых друзей, находящихся неподалёку. По сути, это был один из первых аналогов привычных нам сегодня многочисленных социальных сетей и мессенджеров. Со временем система обзавелась приложениями под iOS, Android и Windows Phone. За первые же две недели программа вошла в топ-5 русских приложений в разделе «Социальные сети» WindowsMarket. Популярности «ДругВокруг» не теряет до сих пор, несмотря на то, что рынок подобных приложений очень насыщенный. По итогам 2015 года этот проект вошёл в десятку самых прибыльных мобильных приложений России.

«ОГ» рекомендует

  • «Procreate» - приложение для любителей рисования. Касанием пальцев или специального инструмента на экране смартфона или планшета можно создать настоящий шедевр. Программа пользуется популярностью как у профессиональных художников, так и у любителей. В наборе приложения 128 кистей разных размеров и форм, продвинутая система слоёв и множество инструментов от растушёвки до выпрямителя линий. Пользователь может использовать 250 шагов отмены и повтора действия, а его работа непрерывно автоматически сохраняется, что не позволяет потерять труды при техническом сбое. Когда рисунок будет готов, можно включить последовательное воспроизведение шагов и увидеть весь процесс создания изображения в формате видео. Работу можно сохранить в форматах PSD, PNG с прозрачностью, JPEG и PDF, отправить себе на почту или распечатать прямо из приложения.

Личный выбор

  • Вадим Крушинский, ведущий сотрудник Коуровской астрономической обсерватории:
  • — От телефона мне нужно немного — чтобы с его помощью можно было звонить, слушать музыку, читать книги и выходить в Интернет, поэтому и приложений у меня немного. Чаще всего я пользуюсь программой для чтения книг «Bookmate».
  • Читаю через неё художественную литературу.
  • Сейчас кроме как с телефона я книги не читаю. Это очень удобно, они не занимают много места. Можно в трамвае или троллейбусе по пути домой или на работу прочесть главу-другую, а на следующий день снова вернуться к произведению.
  • Порой это единственный способ всегда иметь книгу под рукой.
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