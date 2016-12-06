Сюжет
Обзор мобильных приложений
Смартфоны и планшеты давно превратились в незаменимых помощников: мы скачиваем словари и учебники, игры, фоторедакторы, карты, навигаторы, календари и даже фитнес-программы! Количество мобильных приложений в онлайн-магазинах «App Store» и «Google Play» ещё в прошлом году превысило миллион штук, среди них как платные, так и бесплатные варианты. Как не запутаться в этом многообразии и не скачать лишнего? Раз в две недели мы будем рассказывать о новинках, уральских разработках, а также о самых интересных и полезных приложениях с точки зрения редакции и знаменитых уральцев.
2 часа назад
Пасьянс. Знакомства. Рисование
Обзор мобильных приложений
3 часа назад
Здравствуй, Дедушка Мороз! Пишет тебе Инна Осипова*, тележурналист канала «НТВ»
«Я бы хотела, чтобы у России не было конфликтов с соседями»
3 часа назад
В Порошино заработала «лаборатория Эйнштейна»
Порошинская школа закупила оборудование на сумму 3,3 миллиона рублей
3 часа назад
Фотофакт
Вчера в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга торжественно встретили ковчег с мощами святителя Луки, архиепископа Крымского
3 часа назад
Почта России запустила собственные самолёты
На днях Почта России приступила к перевозке корреспонденции на собственных грузовых самолётах. Первые два ТУ-204С отправились из аэропорта Внуково по маршрутам Москва — Нижневартовск — Якутск и Москва — Иркутск — Анадырь
3 часа назад
Президент утвердил новую политику информационной безопасности
Президент Владимир Путин подписал Указ «Об утверждении Доктрины информационной безопасности РФ»
5 декабря 2016
Цены на тепло разморозили
На Среднем Урале изменилась система расчёта платы за отопление
5 декабря 2016
Страшное ДТП в ХМАО унесло жизни 11 детей
В воскресенье, 4 декабря, в 16:15 по местному времени на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись грузовик и автобус, в котором находились дети. Страшная авария унесла жизни 12 человек, в том числе 11 несовершеннолетних. Ещё 22 пострадавших доставлены в больницу — 5 взрослых и 17 детей.
5 декабря 2016
До июля 2017 года плата за коммуналку не повысится
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ об ограничении роста тарифов на услуги ЖКХ для свердловчан.
5 декабря 2016
Книга от Козицына ушла за три миллиона рублей
В минувшие выходные на благотворительном вечере шестой «Екатерининской ассамблеи», организованной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), собрали рекордные 11 миллионов 340 тысяч рублей. Собранные деньги направят на создание межрегионального центра для диагностики и лечения онкогематологических заболеваний у детей, который будет создаваться на базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге. Создание центра — часть программы фонда «Подари жизнь» по децентрализации оказания высокотехнологичной медпомощи онкобольным детям в России.