Новогоднее меню олигарха
7 декабря 2016, 17:31 / Общество
- Опубликовано в №229 от 08.12.2016
Страна начала готовиться к Новому году. Скипидарские олигархи, желая поддержать тренд на импортозамещение, решили отметить праздник на родине. В рестораны города поступили «хотелки» от заказчиков. «КБ» удалось узнать самые любопытные позиции этих «кулинарных райдеров».
Салаты
Сельдь под норкой (соболем, чернобуркой).
Новогодний салат «Олифье», заправленный знаменитой олифой Кушвинского завода олиф и скипидаров.
Закуски
Целая яхта холодца, сваренного из акульих лыток.
Царский омлет (Яйца королевского пингвина с добавлением молок королевской медузы, взбитые венчиком из чистого золота. Выпекается при t0 4 000 °С в течение 2 секунд, потом золотой лопаточкой выкладывается на охлаждённый поднос из платины.)
«Апофеоз белка». Яйца колибри отварные, горкой.
Солёная кислятина.
Рисунок: Алексей Кивокурцев
Мясные блюда
Бифштекс из медвежатины на рогатине с соусом из сохатины и оленьей рыгатины, поджаренный на костре из одного миллиона купюр по 500 евро.
Белое мясо бурого медведя с кровью горно-алтайского тюленя.
Шашлык из старейшего в мире кавказского барашка-долгожителя (104 года), заботливо пережёванный поварами и стюардами.
Сало иберийского лысого ежа, политое выжимкой из кожи хамелеона. Блюдо меняет цвет и вкус в зависимости от вкусов едока.
Рисунок: Алексей Кивокурцев
Рыбные блюда
Молочные железы ископаемой морской коровы, вымершей в XVIII веке, фаршированные морской капустой с тушёной говядиной 1998 года вздутия.
Паштет из печени осетра, 40 лет жившего в шампанском московского завода Cristal.
Белопузая стерлядь по-чапаевски, порубленная златоустовским клинком во время похода стерляди на нерест.
Вяленая титятина китятины под горчицей из жёлтого тюбика.
Крокодильи пупырышки, фаршированные куриными цыпками.
Гарниры
Медвежье пюре с кабаньим безе.
Марафонские спагетти (42 км 195 м).
Рисунок: Алексей Кивокурцев
Напитки
Алкогольная нарезка (тарелка-ассорти с элитным алкоголем).
«Женевский нектар». Коктейль из вытяжки из 5 000 евро, осьминожьего сока и кипящей лавы, доставленной из жерла вулкана Зульфиядлайёкюдль, с добавлением лунного грунта.
Шампанское «Вдова Кишмиш» и «Старик Клюко» в ведёрках со льдом 1939 года с северных склонов Антарктиды.
Рассол капустный игристый, брют.