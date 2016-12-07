Новогоднее меню олигарха

7 декабря 2016, 17:31 / Общество

  • Опубликовано в №229 от 08.12.2016

Страна начала готовиться к Новому году. Скипидарские олигархи, желая поддержать тренд на импортозамещение, решили отметить праздник на родине. В рестораны города поступили «хотелки» от заказчиков. «КБ» удалось узнать самые любопытные позиции этих «кулинарных райдеров».

Салаты

Сельдь под норкой (соболем, чернобуркой).

Новогодний салат «Олифье», заправленный знаменитой олифой Кушвинского завода олиф и скипидаров.

Закуски

Целая яхта холодца, сваренного из акульих лыток.

Царский омлет (Яйца королевского пингвина с добавлением молок королевской медузы, взбитые венчиком из чистого золота. Выпекается при t0 4 000 °С в течение 2 секунд, потом золотой лопаточкой выкладывается на охлаждённый поднос из платины.)

«Апофеоз белка». Яйца колибри отварные, горкой.

Солёная кислятина.

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Мясные блюда

Бифштекс из медвежатины на рогатине с соусом из сохатины и оленьей рыгатины, поджаренный на костре из одного миллиона купюр по 500 евро.

Белое мясо бурого медведя с кровью горно-алтайского тюленя.

Шашлык из старейшего в мире кавказского барашка-долгожителя (104 года), заботливо пережёванный поварами и стюардами.

Сало иберийского лысого ежа, политое выжимкой из кожи хамелеона. Блюдо меняет цвет и вкус в зависимости от вкусов едока.

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Рыбные блюда

Молочные железы ископаемой морской коровы, вымершей в XVIII веке, фаршированные морской капустой с тушёной говядиной 1998 года вздутия.

Паштет из печени осетра, 40 лет жившего в шампанском московского завода Cristal.

Белопузая стерлядь по-чапаевски, порубленная златоустовским клинком во время похода стерляди на нерест.

Вяленая титятина китятины под горчицей из жёлтого тюбика.

Крокодильи пупырышки, фаршированные куриными цыпками.

Гарниры

Медвежье пюре с кабаньим безе.

Марафонские спагетти (42 км 195 м).

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Напитки

Алкогольная нарезка (тарелка-ассорти с элитным алкоголем).

«Женевский нектар». Коктейль из вытяжки из 5 000 евро, осьминожьего сока и кипящей лавы, доставленной из жерла вулкана Зульфиядлайёкюдль, с добавлением лунного грунта.

Шампанское «Вдова Кишмиш» и «Старик Клюко» в ведёрках со льдом 1939 года с северных склонов Антарктиды.

Рассол капустный игристый, брют.

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